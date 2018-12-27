سكاي: باريس سان جيرمان ينضم إلى قائمة المهتمين بـ رامسي

الخميس، 27 ديسمبر 2018 - 18:22

كتب : FilGoal

رامسي - فولام - أرسنال

انضم باريس سان جيرمان إلى قائمة المهتمين بخدمات أرون رامسي لاعب وسط أرسنال تمهيدا لضمه في الموسم المقبل.

أرسنال أوقف المفاوضات مع لاعبه الويلزي الذي يحق له التفاوض مع أي ناد بشكل رسمي الشهر المقبل إذ ينتهي عقده مع المدفعجية بنهاية الموسم الجاري.

وبعدما أشارت تقارير إلى اهتمام من جانب يوفنتوس وإنتر وبايرن ميونيخ، فريق العاصمة الفرنسية انضم إلى الراغبين في خدماته.

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وذكرت شبكة سكاي سبورتس البريطانية أن مسؤولي باريس سوف يعقدون مفاوضات مع رامسي الشهر المقبل في محاولة لضمه إلى صفوف الفريق الموسم القادم.

وخاض رامسي 350 مباراة بقميص أرسنال سجل خلالهم 59 هدفا منذ الانضمام من صفوف كارديف سيتي في 2008.

سكاي إيطاليا قالت في وقت سابق إن يوفنتوس أقرب لضم اللاعب من نظيره إنتر، بينما تحدثت سكاي ألمانيا عن رغبة من جانب بايرن.

وكان رامسي أحد أبرز اللاعبين تحت قيادة أرسين فينجر مدرب أرسنال السابق، وفاز معه بكأس الاتحاد الإنجليزي ثلاث مرات 2014 و2015 و2017.

وشارك رامسي في 21 مباراة منهم 7 مباريات أساسيا - في الدوري الإنجليزي - تحت قيادة أوناي إيمري مدرب أرسنال الحال.

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