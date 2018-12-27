بيرناردو سيلفا: التتويج بالدوري سيكون صعبا حتى لو هزمنا ليفربول

الخميس، 27 ديسمبر 2018 - 18:19

كتب : FilGoal

بيرناردو

قال بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي إن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي سيكون صعبا على فريقه حتى حال انتصاره على ليفربول في الجولة بعد المقبلة.

بيرناردو سيلفا

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وتحدث سيلفا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قائلا: "نحن لسنا سعداء ولكننا سنحاول تجاوز الموقف، سبع نقاط عن ليفربول كثيرة".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج بفارق سبع نقاط عن ليفربول المتصدر.

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وأردف "نحن لا نلعب جيدا كما نريد في ذلك الجزء من الموسم يجب أن نجد تفسيرا لذلك".

وواصل اللاعب البرتغالي "يجب أن نبدأ بالفوز بالمباريات لكن لا يمكننا الاعتماد على أنفسنا فقط حاليا، فحتى لو هزمنا ليفربول لن يكون الأمر سهلا في التتويج بالدوري".

وكان مانشستر سيتي خسر مباراتين متتاليتين في الجولتين الأخيرتين من الدوري الإنجليزي أمام كريستال بالاس وليستر سيتي.

ويستضيف مانشستر سيتي منافسه ليفربول في الثالث من شهر يناير المقبل.

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