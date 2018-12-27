ماني يوجه رسالة مؤثرة لكوليبالي بسبب العنصرية

دعم ساديو ماني نجم ليفربول مواطنه السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي بعد الأزمة التي تعرض لها في لقاء إنتر يوم الأربعاء.

وطلب الجهاز الفني لنابولي إيقاف المباراة مرتين بسبب هتافات عنصرية تجاه كاليدو كوليبالي.

ونشر ماني صورة لكوليبالي عبر حسابه الشخصي على إنستجرام وعلق عليها قائلا "أشعر بالمرارة لما واجهته يا كوليبالي".

وواصل النجم السنغالي حديثه لكوليبالي بقوله "أعرفك جيدا وأعلم أن هذه الأفعال البغيضة لن تصل إليك على الإطلاق".

وأضاف "نحن فخورون بعرقنا وسنواصل الدفاع عنه كما ندافع عن قميص منتخب بلادنا".

واتم مهاجم ليفربول حديثه لزميله "لقد ذكّرت العالم بأن الهوية البشرية لا يمكن تجزئتها".

وخسر نابولي بهدف في اللحظات الأخيرة متأثرا بطرد كوليبالي وكذلك لورينزو إنسيني في الدقائق الأخيرة.

وأبدى كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي غضبه إزاء سلوك جمهور إنتر ميلان على حد وصفه في اللقاء الذي جمع الناديين في ملعب جوسيبي مياتزا يوم الأربعاء في الجولة 18 من الدوري الإيطالي.

وقال مدرب ميلان السابق في حديث مع موقع فريق نابولي:"ما حدث عار لأننا مرتين طلبنا إيقاف المباراة بسبب هتافات عنصرية تجاه كاليدو كوليبالي".

وواصل "لقد صدمه ما حدث. فهو لاعب منضبط تعرض للهجوم في الملعب. رغم طلباتنا لم يتم إيقاف المباراة. أعتقد أنه كان يجب إيقافها. في المرة القادمة سنتوقف بأنفسنا عن اللعب".

واستمر أنشيلوتي "كان مستحيلا على كوليبالي أن يهدأ، يهتم كثيرا بمناهضة العنصرية ويخصص وقتا لهذا الأمر. ما حدث اليوم غير مقبول، ليس فقط لنا ولكن للكرة الإيطالية بصفة عامة".

وطرد كوليبالي في الدقيقة 81. تدخل بقوة على لاعب نابولي ليشهر له الحكم البطاقة الصفراء وبسبب توتره صفق للحكم ساخرا فما كان من الأخير إلا أن أشهر له البطاقة الحمراء.

وكتب كوليبالي بعد المباراة في تويتر "أعتذر عن الخسارة وقبل كل شيء لأنني تركت إخوتي! لكني فخور بلون بشرتي. كوني فرنسي، سنغالي، وأنتمي لنابولي".

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