بوكيتينو يسدل الستار على مستقبل ألدرفيرلد: سيجدد تعاقده

بعد أحاديث عديدة بشأن مستقبله مع توتنام وإمكانية رحيله، أسدل ماوريسيو بوكيتينو مدرب الديوك الستار على مستقبل مدافعه توبي ألدرفيرلد.

توبي ألديرفيريلد النادي : توتنام هوتسبر توتنام هوتسبر

ألدرفيرلد ارتبط اسمه بالانتقال إلى مانشستر يونايتد خلال الصيف الماضي، بعدما لم يتوصل لاتفاق مع النادي اللندني لتجديد تعاقده.

ولكن يبدو أن هناك جديدا، والدولي البلجيكي سيواصل ارتداء القميص الأبيض في شمال لندن لموسم آخر.

وكشف بوكيتينو عن النادي سوف يُفعل خيار تمديد التعاقد مع ألدرفيرلد لموسم إضافي ليستمر مع النادي حتى 2020.

ورد قائلا عند سؤاله عن حقيقة تفعيل خيار التمديد: "بالطبع نعم، هذا واضح والأمر سيان مع المدافع يان فيرتونخين أيضا".

وأشارت شبكة سكاي سبورتس إلى أنه على الرغم من الحديث الدائم عن مستقبل توبي إلا أن توتنام لم يتلق أي عرضا رسميا لضم اللاعب طوال الفترة الماضية.

ألدرفيرلد انضم إلى صفوف توتنام في صيف 2015 قادما من أتليتكو مدريد مقابل 11 ونصف مليون إسترليني.

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