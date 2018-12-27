ظهير ليفربول: صلاح أخرس الجميع.. ولم استحق ما فعله كلوب معي

تحدث ألبرتو مورينو ظهير أيسر نادي ليفربول عن واقعة محترفنا المصري محمد صلاح مع سيرخيو راموس في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

مورينو وخلال حواره مع راديو اوندا سيرو الإسباني تطرق للحديث عن محمد صلاح.

وقال موينو: أولئك الذين تحدثوا عن أن صلاح لاعب الموسم الواحد وأنه لن يؤدي مثلما فعل الموسم الماضي، أغلقوا أفواههم الآن. صلاح أخسرهم".

وأضاف "لا أحد يتذكر الآن حادثته مع راموس".

صلاح خرج مصابا في الشوط الأول من مواجهة ليفربول أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بعد تدخل قوي من راموس. صلاح خرج باكيا وريال مدريد توج بدوري الأبطال.

وأبدى مورينو حزنه من يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بسبب "كنت استحق أن أحصل على فرصتي عقب عودتي من الإصابة".

وأشار "تعرضت للإصابة في ديسمبر الماضي في وقت مميز بالنسبة لي وبعدها فقدت مركزي ولم أحب ما فعله كلوب معي. أنا استحق الحصول على فرصتي مجددا".

وأكمل حديثه قائلا: "ليفربول حاول تجديد عقدي ولكننا لم نصل إلى أي اتفاق".

وأتم "سنرى ما سيحدث في يناير المقبل".

ويستطيع المدافع الإسباني التفاوض مع أي فريق بداية من شهر يناير المقبل، على أن ينتقل إليه عقب نهاية الموسم الجاري بلا مقابل.

وظهر البالغ من العمر 26 عاما 4 مباريات هذا الموسم.

الموسم الماضي سجل صلاح 44 هدفا وصنع 16 خلال مشاركته في 52 مباراة.

هذا الموسم وبعد مشاركته في 26 مباراة، نجح في تسجيل 15 هدفا وصنع 7 أهداف.

تألق صلاح قاد ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 6 نقاط عن الوصيف توتنام و7 عن مانشستر سيتي.

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