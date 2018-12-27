كواليس مواجهة ليفربول ويونايتد.. شاهد حديث سري بين صلاح وبوجبا

مواجهة شهدت عودة ليفربول للانتصارات مجددا على حساب الغريم مانشستر يونايتد، ولكنها شهدت أيضا بعض الكواليس.

بول بوجبا النادي : مانشستر يونايتد محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ليفربول حقق الفوز على الشياطين الحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف قبل أسابيع. مباراة كانت بمثابة المسمار الأخير في نعش جوزيه مورينيو.

وبين الكواليس شهد اللقاء عدة أحاديث جانبية بين اللاعبين والمدربين داخل الممر المؤدي لملعب أنفيلد.

وفيها دار حديث سري بين نجمنا المصري محمد صلاح والفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد.

شاهد كواليس الحديث السري بين اللاعبين.

اقرأ أيضا

ثلاثي الأهلي جاهز لمواجهة الداخلية.. وتحديد موعد عودة سعد سمير

ميسي: ابني يناقشني حين أخسر.. وأتمنى العمل مع جوارديولا مجددا

حصاد 2018 - حمادة صدقي يختار لـ في الجول.. كوبر أفضل مدرب ومفاجآت في تشكيل العام

رسميا - لن يتم إيقافه.. براءة صلاح من تهمة التحايل على حكم مباراة نيوكاسل

لاسارتي يصل القاهرة الجمعة ويحضر مباراة الأهلي والداخلية.. وينتظر 4 تقارير

حصاد في الجول 2018 – اختر بنفسك.. الأفضل خلال العام

محمد محمود: رفضت أياكس وهوفنهايم من أجل الأهلي.. وصلاح نصحني بالانضمام لبازل