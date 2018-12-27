شاهد أجمل 5 أهداف لـ كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس

الخميس، 27 ديسمبر 2018 - 17:30

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو يحتفل بفوز يوفنتوس على إنتر ميلان

صفقة فاجئت الجميع مطلع الموسم الجاري، ولكنها كانت بامتياز صفقة القرن كما لقبها البعض.. كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس.

النجم البرتغالي عانى من بداية بطيئة نوعا ما في بداية الموسم الحالي، ولكن بعد ذلك فُتحت الأبواب المغلق وتتابعت الأهداف.. هدف وراء الآخر.

مع البيانكونيري سجل لاعب ريال مدريد السابق 13 هدفا في جميع المسابقات.

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ننتقي لكم منهم أجمل 5 أهداف.. شاهدوها.

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