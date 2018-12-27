نادر شوقي يكشف حقيقة انضمام متعب لطاقم إدارة الجونة مع غالي

كشف نادر شوقي وكيل اللاعبين عن حقيقة انضمام عماد متعب نجم الأهلي السابق، للطاقم الإداري لنادي الجونة.

وقال نادر شوقي رئيس شركة "إليفين 11" التي تدير فريق الجونة لكرة القدم لبرنامج (استوديو 93.7) على إذاعة أون سبورت: تم الإعلان بشكل رسمي انضمام حسام غالي كمدير كرة بنادي الجونة وقد استلم عمله بشكل رسمي بداية من اليوم".

وأضاف "تواجد حسام غالي في نادي الجونة إضافة للطرفين".

نادر شوقي أتبع "سيتم عمل تدعيمات في نادي الجونة في الفترة المقبلة، وتم تحديد مراكز التدعيم ولكن لن يتم الإفصاح عنها حاليا".

وواصل "عماد متعب لن يعود لكرة القدم ومستمر في الإعلام، محمد فضل أراد أن يستريح لفترة بعد الفترة الماضية في النادي الأهلي وقد احترمت رغبته".

وأتم "عرضت عليه ذلك، ولكنه فضل عدم الاستمرار ولا أظن أنه سيكون متواجد لنهاية الموسم".

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