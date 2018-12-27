حصاد ليفربول 2018 – صفقات أعادت الفريق.. نهاية سيئة لموسم وختام رائع للعام

لم يحقق ليفربول الألقاب الغائبة عن خزائن النادي منذ سنوات في 2018، لكن ربما يكون قد مهد جيدا لتحقيق ذلك في 2019.

خلال النصف الأول لعام 2018، وصل ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 2007، لكنه خسر النهائي أمام ريال مدريد.

وفي النصف الثاني للعام، يتصدر ليفربول ترتيب الدوري مع ختام الدور الأول، وبفارق 6 نقاط عن توتنام صاحب المركز الثاني لأول مرة منذ 2002.

الدوري

بدأ ليفربول عام 2018 بانتصار على بيرنلي خارج الأرض بهدفين مقابل هدف، ثم فوز آخر على حساب مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وفي النهاية، ختم ليفربول الموسم الماضي في المركز الرابع برصيد 75 نقطة، ليتأهل إلى النسخة الجارية من دوري أبطال أوروبا.

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أما النصف الثاني من عام 2018 والنصف الأول من الموسم الجاري 2018/2019، فكان مختلفا تماما.

ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي حاليا برصيد 51 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن توتنام صاحب المركز الثاني، و7 نقاط عن مانشستر سيتي الثالث.

16 انتصارا وثلاثة تعادلات هم أرقام يوفنتوس حتى الآن، محققا أفضل انطلاقة في تاريخ الفريق منذ بداية الدوري الإنجليزي الممتاز.

يتبقى مباراة واحدة لليفربول في 2018 ستكون أمام أرسنال يوم السبت المقبل، وبغض النظر عن نتيجتها، ضمن ليفربول لقب بطل الشتاء في إنجلترا.

نعم أن ليفربول أصبح بطل الشتاء، لكن يبقى الأهم، وهو إنهاء الموسم بطلا للدوري للمرة الأولى منذ موسم 1989/1990.

كأسي إنجلترا

لا يهتم ليفربول كثيرا لكأسي إنجلترا وكأس الرابطة الإنجليزية، ولذلك فقد ودع البطولتين مبكرا في الموسم الماضي.

ليفربول ودع كأس إنجلترا في الموسم الماضي على يد وست بروميتش ألبيون بالخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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وفي الموسم الحالي، ودع ليفربول البطولة مبكرا أيضا بالخسارة أمام تشيلسي في الدور الثالث بهدفين مقابل هدف.

وفي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، يلتقي ليفربول مع ولفرهامبتون يوم 7 يناير المقبل في الدور الثالث.

دوري أبطال أوروبا

وصل ليفربول إلى نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عام 2007، لكنه خسر النهائي أمام ريال مدريد.

خرج محمد صلاح مصابا في تلك المباراة بالشوط الأول، قبل أن يفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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وفي الموسم الحالي، تأهل ليفربول إلى ثمن النهائي بصعوبة خلف باريس سان جيرمان، وبفارق الأهداف فقط عن نابولي صاحب المركز الثالث.

ويلتقي الحُمر مع بايرن ميونيخ شهر فبراير المقبل في دور الـ16 من البطولة.

الصفقات

ربما أن أهم ما فعله ليفربول في 2018 هو صفقاته. والبداية كانت في شهر يناير من الموسم الماضي.

انضم فيرجيل فان دايك من ساوثامبتون في صفقة كلفت النادي 78 مليون يورو، وفي المقابل باعوا فيليبي كوتينيو إلى برشلونة مقابل 130 مليون يورو.

وفي الصيف الماضي كانت التدعيم الأفضل للفريق.

ليفربول ضم أليسون بيكر في حراسة المرمى من روما، ليكون أخيرا في مأمن بعد مآساي كاريوس.

انضم فابينيو من موناكو، ونابي كيتا من ريد بول لايبزيج في الوسط، وانضم شيردان شاكيري من ستوك سيتي في الهجوم.

وأخيرا، استعاد الفريق خدمات ديفوك أوريجي من فولفسبورج، ودانيل ستوريدج من وست بروميتش ألبيون.

في المقابل، باع ليفربول كل من داني وورد إلى ليستر سيتي مقابل 14 مليون يورو، وراجنار كلافان إلى كالياري، ورحل إيمري تشان بعد نهاية عقده إلى يوفنتوس.

إحصائيات الفريق

خاض الفريق 52 مباراة بشكل عام في 2018. سجل فيهم 109 أهداف (منهم 56 هدفا في النصف الثاني من الموسم الماضي)، و53 هدفا في النصف الأول من الموسم الجاري حتى الآن.

وفي المقابل، تلقى الفريق 39 هدفا (منهم 25 هدفا في النصف الثاني من الموسم الماضي)، و14 هدفا في النصف الأول من الموسم الجاري حتى الآن.

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