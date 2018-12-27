مدافع ليفربول: نفتخر بما نفعله في الخط الخلفي هذا الموسم

يشعر ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول بالفخر بسبب نجاحه مع زملاؤه بالخط الخلفي للريدز في الخروج بشباك نظيفة في العديد من المباريات هذا الموسم.

ليفربول انتصر على نيوكاسل برباعية نظيفة ضمن الجولة 19 من الدوري الإنجليزي، وأنهى النصف الأول من المسابقة في الصدارة بفارق 6 نقاط عن وصيفه توتنام، و7 نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب.

وقال ترينت في تصريحات لموقع ناديه "ليس هناك الكثير من الفريق التي تأتي إلى أنفيلد ويمكنها تسجيل الأهداف. لقد خرجنا بشباك نظيفة في العديد من المباريات، خاصة على ملعبنا. هذا شيء نفتخر به كمدافعين وكفريق ككل، نسعد حينما نخرج بشباك نظيفة".

وأضاف "هذه هي مهمتنا الأساسية، ثم نقوم بإمداد المهاجمين بالكرات. طالما يقوم الجميع بدورهم، لا يمكن أن تخطئ أبدا. هذه هي التركيبة التي نعتمد عليها".

وفاز الريدز في ثمان مباريات من أصل 9 على ملعب أنفيلد، ولم تهتز الشباك سوى بهدفين، وهو ما دفع ترينت لوصف دفاع الريدز أمام نيوكاسل بالـ"حصن" بعد الفوز برباعية نظيفة.

واستمر "على الرغم من غيابي في مباراتين فقط، كان الأمر صعبا. كنت أتوقع للعودة في أقرب وقت، وكان من الجيد أن يعتمد المدرب علي مجدداً وأتمنى أن أرد له ما فعله معي بالأداء والنتيجة".

ويجب على ليفربول التعافي سريعا قبل مواجهة أرسنال يوم السبت المقبل، وهو ما علق عليه ترينت قائلاً: "سنخوض مباراة أخرى في غضون أيام قليلة وضد منافس قوي. لقد أظهروا قوتهم قبل أسابيع قليلة حينما واجهناهم على ملعب الإمارات".

وأتم "فترة الاحتفالات بأعياد الميلاد تكون صعبة ومن المهم أن نستريح ونتعافى ونكون قادرين على المشاركة. هذا هو الشيء الرئيسي وهذا يعزز الفريق. إذا كان الجميع متاحاً للاختيار، هذا يجعل التدريب أكثر تنافسية ويجعل كل فرد يعمل بجهد أكبر ويجعلنا جميعاً أفضل. هذه هي الطريقة التي سننجح بها".



























































اقرأ أيضا

ثلاثي الأهلي جاهز لمواجهة الداخلية.. وتحديد موعد عودة سعد سمير

ميسي: ابني يناقشني حين أخسر.. وأتمنى العمل مع جوارديولا مجددا

حصاد 2018 - حمادة صدقي يختار لـ في الجول.. كوبر أفضل مدرب ومفاجآت في تشكيل العام

رسميا - لن يتم إيقافه.. براءة صلاح من تهمة التحايل على حكم مباراة نيوكاسل

لاسارتي يصل القاهرة الجمعة ويحضر مباراة الأهلي والداخلية.. وينتظر 4 تقارير

حصاد في الجول 2018 – اختر بنفسك.. الأفضل خلال العام

محمد محمود: رفضت أياكس وهوفنهايم من أجل الأهلي.. وصلاح نصحني بالانضمام لبازل