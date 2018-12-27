بيراميدز يطالب اتحاد الكرة بفواتير استقدام الحكام الأجانب

قال أحمد حسن المشرف العام على الكرة بنادي بيراميدز إن المبالغ التي حددها اتحاد الكرة لاستقدام حكام أجانب لإدارة مباريات الدوري تعد أرقاما تعجيزية.

وصرح حسن عبر البرنامج الإذاعي "وان تو": "لا أفهم الفارق بين تخصيص 25 ألف دولار للحكم الأجنبي و15 ألف دولار لاستقدام حكم عربي".

وأكد: "طلبنا منذ بداية الموسم الاستعانة بحكام من أوروبا، ولكن أرى أن تكلفة إقامة وطيران الطاقم الأجنبي لن يتجاوز 10 آلاف دولار خاصة أن بعض الدول الأوروبية أكثر قربا لمصر من تونس والمغرب والجزائر".

وأشار أحمد حسن: "بالطبع سنتقدم بطلب لاتحاد الكرة بشأن إمدادنا بفواتير الإقامة والسفر للحكام الأجانب، لاسترداد القيمة المتبقية والتعرف على التكلفة الحقيقية".

وأتم تصريحاته: "الحكم الأجنبي لمباريات بيراميدز ضد الأندية الجماهيرية سيكون أفضل تفاديا لأي لغط أو حديث عن مجاملة الحكام العرب لنا".

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