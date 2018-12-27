المسابقات تعلن موعد مباراة الزمالك وبيراميدز.. والأهلي والمقاصة

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم موعد مباراة الزمالك وبيراميدز المؤجلة من الجولة التاسعة للدوري المصري.

وتحدد يوم الخميس 24 يناير موعدا لمباراة الفريقين في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة بملعب بتروسبورت.

كذلك يلعب الزمالك ضد مصر للمقاصة يوم 29 يناير في الجولة الـ20 للدوري في استاد بتروسبورت أيضا.

بينما تحدد يوم 24 يناير موعدا لمباراة مصر للمقاصة ضد الأهلي المؤجلة من الجولة الـ11 بملعب برج العرب في الإسكندرية.

ثم يلعب الأهلي ضد وادي دجلة يوم 28 يناير في الجولة الـ20 بملعب بتروسبورت.

فيما لم يتم تحديد موعد لمباراة الأهلي والمصري في الجولة الـ19 للدوري، كذلك سيتم تحديد موعد مباراة الأهلي وإنبي المؤجلة من الجولة الـ13 بعد قرعة دوري أبطال إفريقيا.

كذلك قررت لجنة المسابقات إقامة مباراة المصري مع الجونة ضمن الجولة 18 لمسابقة الدوري والمحدد لها يوم 3 يناير المقبل الساعة السابعة مساء بدلا من السادسة، وذلك بعد قرار إقامة مباراة بتروجيت مع إنبي في بطولة كأس مصر في اليوم نفسه الساعة الرابعة مساء.

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