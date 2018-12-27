جنح قصر النيل تقضي ببراءة الخطيب وتغلق ملف تبرعات الاهلي

قضت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار عمرو فهمي ببراءة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والعامري فاروق نائب رئيس النادي في القضية رقم ٩٨٩٤ لسنة ٢٠١٨ والمقيدة برقم ٥٨٥٢ كلي وسط القاهرة من تهمة تلقي وقبول تبرعات أجنبية بالمخالفة لقانون الرياضة رقم 71 لسنه 2017.

وقضت جنح مستأنف قصر النيل بتأييد حكم البراءة ورفض الدعوي المدنية مما يعتبر حكم نهائي يمنع العودة للتحقيق في هذا الشأن ويسدل الستار علي قضية تبرعات النادي الأهلي .

وكان محامي وصيدلي قد أقاما جنحة أمام المحكمة مستندين إلى تصريحات صحفية تتضمن قبول إدارة الاهلي بتبرعات للنادي، وقدم المدعين بحوافظ تضمنت صور مكاتبات إدارة النادي الأهلي موجهة لوزير الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بطلب فحص التبرعات.

وقدم دفاع النادي الأهلي مستندات تفيد إخطار محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للجهات المختصة وكذا موافقة الجهة الإدارية علي قبول هذه التبرعات وقت تلقيها.

ويتولى محمود الخطيب رئاسة النادي الأهلي منذ شهر نوفمبر لعام 2017 الماضي.

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