نيفيل: بوجبا يستطيع أن يكون الأفضل في أوروبا

يعتقد فيل نيفيل نجم مانشستر يونايتد السابق أن الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط الشياطين الحمر يستطيع أن يكون الأفضل في أوروبا إذا كان في أفضل حالاته داخل الملعب.

بول بوجبا النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وقال نيفيل لهيئة الإذاعة البريطانية BBC: "يونايتد في المباريات السابقة كان لديهم ربما أفضل لاعب وسط في أوروبا عندما كان في قمة تألقه وهو نفسه الذي كان يعاني من خيبة أمل شديدة خلال الفترة الماضية مع جوزيه مورينيو".

وأضاف "بوجبا ظهر وكأنه بلا قيود ويمتلك حرية التعبير في الملعب كذلك عاد له بعض الغطرسة المشهر بها، وبالفعل هو عاد إلى أفضل حالاته".

وأتم تصريحاته "أنظر إليه إنه أفضل لاعب في مانشستر عندما يكون في حالته وبأداء مثل الذي قدمه سيسجل حوالي 15 هدفا في الموسم، حتى الآن لم يحقق ذلك في مسيرته ولكنه أصبح قادرا على فعل ذلك".

وسجل بول بوجبا هدفين في فوز مانشستر على هدرسفيلد 3-1 في الجولة الـ19 للدوري الإنجليزي.

ومن رحيل جوزيه مورينيو عن تدريب الشياطين الحمر تألق بوجبا وسجل هدفين وصنع 3 أهداف في مباراتين فقط تحت قيادة أولي جونار سولشاير.

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