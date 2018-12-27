حصاد يوفنتوس 2018 – بداية ونهاية سعيدتان.. وبينهما مقصية أفسدت موسما ومهدت لصفقة التاريخ

بدأ يوفنتوس 2018 متصدرا للدوري الإيطالي، وينهي العام متصدرا أيضا. المكان الذي لا يفارقه أبدا منذ سنوات.

خلال النصف الأول لعام 2018، توج يوفنتوس بطلا لثلاثية الدوري وكأس إيطاليا، وكأس السوبر الإيطالي.

وفي النصف الثاني للعام، يتصدر اليوفي جدول ترتيب الدوري أيضا، وبفارق 9 نقاط عن نابولي صاحب المركز الثاني.

الدوري

بدأ يوفنتوس عام 2018 بخمسة انتصارات في شهر يناير. منهم فوز على تورينو في الدربي بكأس إيطاليا.

وتوج يوفنتوس في النهاية باللقب الـ34 في تاريخه، وبفارق أربع نقاط عن نابولي صاحب المركز الثاني.

_ _ _

أما النصف الثاني من عام 2018 والنصف الأول من الموسم الجاري 2018/2019، فلم يكن مختلفا كثيرا عن سابقه.

يوفنتوس يتصدر الدوري الإيطالي حاليا برصيد 50 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن نابولي في المركز الثاني.

السيدة العجوز تحافظ على سجلها خاليا من الهزائم بعد 18 جولة من البطولة.

16 انتصارا وتعادلين فقط هم أرقام يوفنتوس حتى الآن، محققا أفضل انطلاقة في تاريخ الدوري الإيطالي.

كأس إيطاليا

توج يوفنتوس بلقب كأس إيطاليا للمرة الـ13 في تاريخه، وللمرة الرابعة على التوالي.

وحتى الآن، وصل الفريق للدور ثمن النهائي، وقد تعادل بهدف لكل فريق في مباراة الذهاب مع بولونيا.

دوري أبطال أوروبا

رغم النجاح المحلي، لكن الهدف الأكبر ليوفنتوس مازال هو دوري الأبطال.

في الموسم الماضي، وصل يوفنتوس لربع نهائي البطولة. قبل أن يخرج أمام ريال مدريد.

خسر يوفنتوس في تورينو بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. يومها سجل كريستيانو رونالدو ذلك الهدف الأيقوني من خلفية مزدوجة رائعة.

هدف رونالدو أجبر جماهير يوفنتوس على الوقوف والتصفيق. موقف كان دافعا للنجم البرتغالي كي ينضم ليوفنتوس في وقت لاحق.

مباراة الإياب في مدريد كانت مختلفة، فقد تقدم يوفنتوس بثلاثية على ريال مدريد، لكن هدف رونالدو من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة حولت دفة التأهل للفريق الإسباني.

_ _ _

الموسم الحالي مازال يوفنتوس يشق طريقه نحو الكأس المرجوة. تصدر مجموعته في البطولة على حساب مانشستر يونايتد وفالنسيا، وتأهل لدور الـ16، حيث سيواجه أتليتكو مدريد في الدور التالي شهر فبراير من العام المقبل.

الصفقات

لم يبرم يوفنتوس أي صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية من الموسم الماضي، لكن العكس تماما حدث في الصيف قبل انطلاقة الموسم الجاري.

أبرم يوفنتوس 6 صفقات صيفية قبل بداية الموسم الجاري، كان أهمها بطبيعة الحال صفقة القرن في إيطاليا. كريستيانو رونالدو من ريال مدريد.

وبعيدا عن رونالدو، استعاد يوفنتوس نجمه السابق ليوناردو بونوتشي قادما من ميلان.

وجاءت صفقات يوفنتوس الصيفية كالتالي:

كريستيانو رونالدو من ريال مدريد.

جواو كانسيلو من فالنسيا.

دوجلاس كوستا من بايرن ميونيخ. (انضمام نهائي)

ليوناردو بونوتشي من ميلان.

ماتيا بيرين من جنوى.

إيمري تشان من ليفربول. (صفقة انتقال حر)

أما الراحلون، فجاءوا كالتالي:

ماتيا كالادرا إلى ميلان.

جونزالو إيجواين إلى ميلان. (إعارة)

رونالدو ماندراجورا إلى أودينيزي.

توماس رينكون إلى تورينو.

جيانلويجي بوفون إلى باريس سان جيرمان. (صفقة انتقال حر)

وإن كان انضمام كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس ضمن أكبر مكاسب العام، فإن وداع جيانوليجي بوفون كان الذكرى الأسوأ لجماهير اليوفي هذا العام بعد سنوات من حراسة عرين الفريق بأمان.



























إحصائيات الفريق

وخاض يوفنتوس 51 مباراة بشكل عام في سنة 2018. حقق فيهم 41 انتصارا، وتعادل في 6 مباريات، وخسر 4 مرات فقط.

وسجل الفريق 98 هدفا، وتلقى 30 هدفا.

اقرأ أيضا

ثلاثي الأهلي جاهز لمواجهة الداخلية.. وتحديد موعد عودة سعد سمير

ميسي: ابني يناقشني حين أخسر.. وأتمنى العمل مع جوارديولا مجددا

حصاد 2018 - حمادة صدقي يختار لـ في الجول.. كوبر أفضل مدرب ومفاجآت في تشكيل العام

رسميا - لن يتم إيقافه.. براءة صلاح من تهمة التحايل على حكم مباراة نيوكاسل

لاسارتي يصل القاهرة الجمعة ويحضر مباراة الأهلي والداخلية.. وينتظر 4 تقارير

حصاد في الجول 2018 – اختر بنفسك.. الأفضل خلال العام

محمد محمود: رفضت أياكس وهوفنهايم من أجل الأهلي.. وصلاح نصحني بالانضمام لبازل