علم FilGoal.com أن نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول سيسافر إلى حفل الأفضل في إفريقيا المقام بالسنغال الشهر المقبل بطائرة خاصة.

ومن المفترض أن يطير صلاح إلى داكار يوم 8 يناير لحضور حفل توزيع جوائز الأفضل في القارة الإفريقية، إذ يتنافس مع 9 لاعبين على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2018 (تعرف على القائمة النهائية من هنا).

وعلم FilGoal.com أن صلاح أكد حضوره للحفل وذلك عبر ناديه ليفربول، وأوضح أنه سيصل السنغال بطائرة خاصة.

فقد وصلت الدعوة إلى النجم المصري يوم 23 نوفمبر الماضي وذلك إلى إدارة ناديه الإنجليزي الذي وافق على حضور صلاح للحفل، خاصة وأنه أبرز المرشحين للحصول على الجائزة.

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جدير بالذكر أن ليفربول سيلعب ضد مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي يوم 3 يناير المقبل، على أن يواجه وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 7 من الشهر نفسه.

في السياق نفسه، لم يؤكد رياض محرز جناح مانشستر سيتي حضوره للحفل حتى الآن، رغم أن الاتحاد الإفريقي حدد يوم 13 ديسمبر الجاري كموعد نهائي للرد على دعوة الحضور.

وصلت الدعوة إلى محرز عن طريق ناديه سيتي منذ يوم 19 نوفمبر الماضي.

الأمر نفسه ينطبق على بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال الذي وصلته الدعوة في اليوم نفسه.

صلاح وأوباميانج وساديو ماني دخلوا القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2017 قبل أن يتوج النجم المصري بالجائزة.









































وجاءت قائمة المتنافسين على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2018 كالآتي:

محمد صلاح (ليفربول - مصر)، وليد سليمان (الأهلي - مصر)، رياض محرز (مانشستر سيتي - الجزائر)، ساديو ماني (ليفربول - السنغال)، مهدي بن عطية (يوفنتوس - المغرب)، دينيس أونيانجو (صن داونز - أوغندا)، أنيس البدري (الترجي - تونس)، بيير أوباميانج (أرسنال - الجابون)، أليكس أيوبي (أرسنال - نيجيريا)، أندري أونانا (أياكس - الكاميرون),

يذكر أن لاعب المقاولون العرب السابق توج بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2018 المقدمة من هيئة الإذاعة البريطانية BBC قبل أيام.

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