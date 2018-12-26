ميدو: مباراة الاهلي ستكون الأخيرة لي كمدير فني للوحدة

أعلن أحمد حسام "ميدو" المدير الفني المؤقت للوحدة والمستشار الفني للفريق أن مباراته ضد أهلي جدة ستكون الأخيرة له كمدير فني.

ميدو تولى تدريب الفريق مؤقتا منذ الأسبوع الماضي، وخسر على يد الفيصلي بثلاثية نظيفة.

وقال ميدو في عدة تغريدات كتبها عبر حسابه الشخصي على تويتر صباح الأربعاء إنه لن يكون المدير الفني للفريق عقب مباراة الأهلي.

وأوضح "قبلت مهمة تولي مسؤولية الإدارة الفنية المؤقتة للفريق الأول لنادي الوحدة رغم صعوبتها لاعتزازي بأهل مكة وتقديرا لهم ثم تقديرا لمعالي المستشار تركي آل الشيخ ومجلس ادارة النادي".

وأضاف "كنت في مهمة محددة وهي تحضير الفريق فنيا وبدنيا وذهنيا بأفضل شكل ممكن للمدير الفني القادم ثم العودة لمهمتي الأساسية المتفق عليها مع معالي المستشار تركي آل الشيخ ومجلس ادارة النادي وهي تطوير قطاع كرة القدم بنادي الوحدة الفريق الأول والفئات السنية من خلا منصبي كمستشار فني للنادي".

وواصل ميدو "أعلن أن مباراة الاهلي القادمة ستكون اخر مباراة لي مع الفريق كمدير فني مهما كانت النتيجة ونعد جماهير الوحدة بأن يظهر الفريق ان شاء الله بشكل مختلف بعد تعاهد الجميع داخل النادي بالقتال من اجل اخراج الفريق من سلسلة الهزائم التي مر بها والعودة بالفريق الى مكانه الطبيعي".

وأتم "سأستمر في منصبي كمستشار فني للنادي حتى نهاية الموسم وخلال أسبوعين سيتم تسليم تقرير فني عن الفريق الأول وكل ما يحتاجه النادي والفريق لتطوير قطاع كرة القدم للمدير الفني الجديد ومجلس ادارة النادي وسيتم وضع خطة مستقبلية لتطوير قطاع كرة القدم على ان يتم تنفيذها في اسرع وقت ممكن".

قبلت مهمة تولي مسؤولية الإدارة الفنية المؤقتة للفريق الأول لنادي الوحدة رغم صعوبتها لاعتزازي بأهل مكة وتقديرا لهم ثم تقديرا لمعالي المستشار @Turki_alalshikh ومجلس ادارة النادي..يتبع — Mido (@midoahm) December 26, 2018

كنت في مهمة محددة وهي تحضير الفريق فنيا وبدنيا وذهنيا بأفضل شكل ممكن للمدير الفني القادم ثم العودة لمهمتي الأساسية المتفق عليها مع معالي المستشار @Turki_alalshikh ومجلس ادارة النادي وهي تطوير قطاع كرة القدم بنادي الوحدة الفريق الأول والفئات السنية من خلا منصبي كمستشار فني للنادي — Mido (@midoahm) December 26, 2018

أعلن ان مباراة الاهلي القادمة ستكون اخر مباراة لي مع الفريق كمدير فني مهما كانت النتيجة ونعد جماهير الوحدة بأن يظهر الفريق ان شاء الله بشكل مختلف بعد تعاهد الجميع داخل النادي بالقتال من اجل اخراج الفريق من سلسلة الهزائم التي مر بها والعودة بالفريق الى مكانه الطبيعي.. — Mido (@midoahm) December 26, 2018

سأستمر في منصبي كمستشار فني للنادي حتى نهاية الموسم وخلال أسبوعين سيتم تسليم تقرير فني عن الفريق الأول وكل ما يحتاجه النادي والفريق لتطوير قطاع كرة القدم للمدير الفني الجديد ومجلس ادارة النادي وسيتم وضع خطة مستقبلية لتطوير قطاع كرة القدم على ان يتم تنفيذها في اسرع وقت ممكن.. — Mido (@midoahm) December 26, 2018

ويحتل الوحدة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة.

حديث مدرب نادي الوحدة ميدو بعد الخسارة من الفيصلي #الفيصلي_الوحدة#دوري_بلس pic.twitter.com/TPBE2yevkD — دوري بلس (@dawriplusksa) December 20, 2018

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