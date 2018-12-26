تقرير: هل يظفر باوك بمحمود مرعي قبل الأهلي؟

الأربعاء، 26 ديسمبر 2018 - 12:40

كتب : نادر عيد

محمود مرعي

قالت صحيفة جازيتا اليونانية إن دخول نادي باوك مفاوضات مع وادي دجلة للحصول على خدمات اللاعب محمود مرعي "جمد" انتقال الأخير إلى الأهلي.

وأشارت إلى أن النادي اليوناني، الذي يلعب له عمرو وردة لاعب مصر، يقترب من انتداب مرعي البالغ عمره 20 عاما.

وكتبت أنه رغم المفاوضات المتقدمة للأهلي مع دجلة بشأن اللاعب إلا أن دخول باوك على الخط قد يحول دون انتقال المدافع إلى القلعة الحمراء.

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وارتدى مرعي قميص منتخب مصر للشباب وكذلك الفريق الأولمبي للفراعنة.

وشارك مرعي في 12 مباراة مع دجلة في الموسم الحالي وسجل 3 أهداف.

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