تحديد موعد مواجهة المقاولون أمام الإسماعيلي.. وقرعة إفريقيا تحدد الدراويش ضد الزمالك

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تحديد يوم 2 يناير المقبل لإقامة مباراة المقاولون ضد الإسماعيلي وعودتها إلى ستاد المقاولون العرب مرة أخرى.

وكانت المواجهة المؤجلة بين الفريقين من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري قد تم تأجيلها من غدا الخميس إلى الجمعة ونقلها إلى ملعب الإسماعيلية بسبب تأخر عودة بعثة الإسماعيلي من الكاميرون.

وتأهل الإسماعيلي إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بعد تخطي فريق القطن الكاميروني.

وبعد عدم الحصول على الموافقات الأمنية لإقامة مواجهة الإسماعيلي والمقاولون العرب يوم الجمعة المقبل تم تأجيلها.

وكشفت لجنة المسابقات عن إقامة المباراة يوم الأربعاء المقبل في السادسة مساء وعودتها من جديد إلى ملعب المقاولون العرب.

أما بالنسبة لمواجهة الإسماعيلي للزمالك والتي كان مقررا لها يوم الثلاثاء 1 يناير فتم تأجيلها.

ولم تحدد لجنة المسابقات الموعد الجديد لمواجهة الدراويش والزمالك حتى إجراء قرعة بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية والمقرر لها يوم الجمعة المقبل في القاهرة.

كما تقرر إقامة مواجهة بتروجيت ضد إنبي في ربع نهائي كأس مصر يوم 3 يناير المقبل بملعب المقاولون العرب.

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