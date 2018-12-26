خاص خبر في الجول - أبو تريكة يقود نجوم إفريقيا لمواجهة جيل السنغال 2002 على هامش حفل الأفضل

الأربعاء، 26 ديسمبر 2018 - 14:40

كتب : عاطف شادي

محمد صلاح - محمد أبو تريكة

يقود النجم المصري محمد أبو تريكة منتخب نجوم إفريقيا في المباراة الاستعراضية أمام نجوم السنغال 2002 على هامش حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم 8 يناير لاختيار الأفضل.

ويقام حفل الاتحاد الإفريقي (كاف) في العاصمة السنغالية داكار ويتواجد الثنائي المصري محمد صلاح ووليد سليمان في قائمة أفضل 10 بإفريقيا.

وكان محمد صلاح قد توج بالجائزة في العام الماضي على حساب الثنائي ساديو ماني وبيير أوباميانج.

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ويضم منتخب نجوم إفريقيا عدد من أبرز اللاعبين السابقين أمثال أوستن جاي جاي أوكوشا ومايكل إيسيان ونور الدين نايبت والحبيب كولو توريه وجيريمي نجيتاب وصامويل كافور ومارك فيش بالإضافة للثنائي الفرنسي مارسيل ديساييه وفلورنت مالودا وحارس المرمى توماس نكونو.

ويقود الحاجي ضيوف وهنري كمارا المنتخب السنغالي صاحب إنجاز الوصول لربع نهائي كأس عالم 2002.

وجاءت قائمة المتنافسين على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2018 كالآتي:

محمد صلاح (ليفربول - مصر)، وليد سليمان (الأهلي - مصر)، رياض محرز (مانشستر سيتي - الجزائر)، ساديو ماني (ليفربول - السنغال)، مهدي بن عطية (يوفنتوس - المغرب)، دينيس أونيانجو (صن داونز - أوغندا)، أنيس البدري (الترجي - تونس)، بيير أوباميانج (أرسنال - الجابون)، أليكس أيوبي (أرسنال - نيجيريا)، أندري أونانا (أياكس - الكاميرون),

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