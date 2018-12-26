فيفا يحسم زيادة المنتخبات في مونديال قطر والتنظيم المشترك لدول من قارات مختلفة باجتماع مراكش

يحسم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مصير زيادة المنتخبات من عدمها بمونديال قطر في اجتماعه المقبل بمدينة مراكش المغربية.

وكان هناك مقترحا بزيادة عدد المنتخبات في كأس عالم 2022 المقرر إقامته في قطر من 32 منتخبا إلى 48.

كما يناقش الاتحاد الدولي برئاسة جياني إنفانتينو في اجتماعات اللجنة التنفيذية المقرر خلال الفترة من 15 إلى 19 يناير بمدينة مراكش، تغيير قانون التناوب القاري لتنظيم كأس العالم بالإضافة إلى ترخيص التنظيم المشترك لدول من قارات مختلفة.

واقترح بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية خلال زيارته للمغرب تقديم ملف مشترك ثلاثي بين المغرب وإسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030.

وهناك منافسة قوية تنتظر ذلك الملف المشترك، بملف لاتيني بين الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي وآخر بريطاني بين إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية.

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