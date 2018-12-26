فيفا يحسم زيادة المنتخبات في مونديال قطر والتنظيم المشترك لدول من قارات مختلفة باجتماع مراكش

الأربعاء، 26 ديسمبر 2018 - 13:22

كتب : محمد سمير

جياني إينفانتينو - رئيس فيفا

يحسم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مصير زيادة المنتخبات من عدمها بمونديال قطر في اجتماعه المقبل بمدينة مراكش المغربية.

وكان هناك مقترحا بزيادة عدد المنتخبات في كأس عالم 2022 المقرر إقامته في قطر من 32 منتخبا إلى 48.

كما يناقش الاتحاد الدولي برئاسة جياني إنفانتينو في اجتماعات اللجنة التنفيذية المقرر خلال الفترة من 15 إلى 19 يناير بمدينة مراكش، تغيير قانون التناوب القاري لتنظيم كأس العالم بالإضافة إلى ترخيص التنظيم المشترك لدول من قارات مختلفة.

أخبار متعلقة

تصنيف فيفا – مصر تنهي 2018 في المركز الـ56 عالميا والثامن إفريقيا تقارير - فيفا يقلص عدد الإعارات بعد أقل من موسمين.. تشيلسي في خطر مصر تتقدم مركزين في تصنيف فيفا فيفا يحسم مشاركة فريق بحريني بالدوري السعودي

واقترح بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية خلال زيارته للمغرب تقديم ملف مشترك ثلاثي بين المغرب وإسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030.

وهناك منافسة قوية تنتظر ذلك الملف المشترك، بملف لاتيني بين الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي وآخر بريطاني بين إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية.

شارك في حصاد FilGoal.com واختر الأفضل محليا وعالميا لعام 2018

اقرأ أيضا

إنبي يستبعد انتقال حمدي فتحي للأهلي في يناير

تأجيل مباراة الإسماعيلي والزمالك

الدراويش والسنافر والقراصنة.. تعرف على فرق دوري أبطال إفريقيا (2)

تقرير تركي: تريزيجيه يتفوق على هازارد في المراوغات

حصاد 2018 - سيتي.. الوصول للقمة ونسخة أكثر توازنا

الغربان والشياطين.. تعرف على فرق دوري أبطال إفريقيا (1)

المغرب فيفا مراكش

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو – الثالثة مع ليفربول.. صلاح يتسبب ويحرز من ركلة جزاء ويستعيد صدارة الهدافين دقيقة | أوروبا
بالفيديو - كريستيانو يحافظ لـ يوفنتوس على سلسلة اللاهزيمة وينقذه من فخ أتالانتا 18 دقيقة | أوروبا
مباشر الدوري - الجونة (0)-(0) وادي دجلة ساعة | مصر
طارق يحيى: باسم مرسي يأمل العودة للمنتخب.. وأرشح الزمالك للدوري ساعة | مصر
مباشر في إنجلترا - ليستر (1) - (1) سيتي.. يونايتد (1) - (0) هدرسفيلد ساعة | أوروبا
مباشر في إنجلترا - ليفربول (2) نيوكاسل (0) صلاح والثااااااني ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من المصري بخصوص "انضمام إسلام عيسى إلى الأهلي" 2 شلبي يعتذر لجماهير الأهلي ويكشف كواليس غلق قناة بيراميدز بسبب "رئيس الزمالك" 3 صلاح وبوجبا وكانتي إلى تونس الشهر المقبل 4 روبي فاولر: صلاح يحتاج لشيء وحيد ليصبح أسطورة ليفربول

قد ينال إعجابك