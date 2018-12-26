ستيرلنج يتغنى بمحمد صلاح "الاستثنائي"

الأربعاء، 26 ديسمبر 2018 - 12:09

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - مانشستر سيتي

تغزل رحيم ستيرلنج جناح مانشستر سيتي في نجمنا المصري محمد صلاح بعد توهج مهاجم ليفربول مؤخرا.

صلاح عاد للتألق بعد أداء متباين في بداية الموسم، إذ وصل لهدفه الـ11 في الدوري الإنجليزي كثاني أبرز الهدافين ويقود ليفربول لتصدر المسابقة بفارق 4 نقاط عن ملاحقه سيتي.

وقال ستيرلنج عن تألق صلاح "لست متفاجئا بمستواه، لقد ذهب إلى ليفربول وانسجم سريعا".

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وأضاف في تصريحات أبرزتها جريدة إكسبرس "كل لاعب لديه لحظة عندما يكون جيد للغاية ثم ينطلق بعدها لآفاق التألق".

وواصل الدولي الإنجليزي "لقد كان صلاح استثنائيا".

وأردف "أزمة أي لاعب هي كيفية الاستمرار في فترة التألق لأطول وقت ممكن، واعتقد أن صلاح يفعل ذلك جيدا، وهو يستحق التقدير على ذلك".

ويرى ستيرلنج أن ليفربول يستحق الوصول لقمة الدوري، مبديا عجابه بشدة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الذي يحمله فريقه سيتي.

وأوضح "ليفربول فريق رائع يملك مجموعة رائعة من اللاعبين، ليس فقط المهاجمين، لكنهم متميزون في الدفاع أيضا".

واستمر "يستحقون التقدير على ما فعلوه هذا الموسم، وهذا يجعل الدوري الإنجليزي أفضل".

وأتم اللاعب البالغ من العمر 24 عاما "لدينا منافسين أقوياء على اللقب مثل ليفربول وتشيلسي، عدا ذلك فإن البطولة ستكون مملة".

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محمد صلاح ليفربول رحيم ستيرلنج مانشستر سيتي

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