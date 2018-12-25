إنبي: المسافات بعيدة مع الأهلي لبيع حمدي فتحي.. واتجاه لتأجيل الصفقة لنهاية الموسم

كشف عبد الناصر محمد مدير الكرة في إنبي عن دخول الأهلي في مفاوضات مع ناديه لأول مرة بشكل رسمي اليوم الثلاثاء، بشأن ضم حمدي فتحي لاعب وسط الفريق البترولي.

وقال عبد الناصر محمد لقناة أون سبورت: "بالفعل اليوم شهد أول اتصال رسمي بين الأهلي وإنبي للمفاوضات بشأن انتقال حمدي فتحي للقلعة الحمراء".

وأضاف "ولكن عرض الأهلي لم يصل لما يريده إنبي".

وأكمل "المسافات بعيدة بيننا وبين الأهلي في المفاوضات بشأن حمدي فتحي".

وألمح "وإذا استمرت الأمور على هذا النسق سيكون هناك اتجاه قوي داخل مجلس الإدارة لغلق هذا الملف نهائيا في الوقت الحالي وتأجيله لنهاية الموسم".

وأوضح "علي ماهر المدير الفني لإنبي طلب التعاقد مع لاعب وسط مميز في حالة رحيل حمدي فتحي في يناير، ولذلك يجب أن نحصل على عرض مالي كبير لتحقيق ذلك".

وأتم تصريحاته "المنافسة قوية في الدوري هذا الموسم وكل الفرق تسعى لاحتلال مراكز جيدة وأي لاعب يرحل سيكون من الصعب تعويضه".

وكان زكريا السيد نائب رئيس إنبي قال في وقت سابق أن ناديه يرغب في إبرام صفقات تبادلية مع الأهلي للموافقة على رحيل لاعبهم للفريق الأحمر. (طالع التفاصيل)

ولعب حمدي فتحي لاعب الوسط البالغ من العمر 24 عاما مع إنبي هذا الموسم 16 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهم 3 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

ويحتل إنبي المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بالتساوي مع الجونة صاحب المركز الـ16 الذي يعصف بصاحبه للهبوط ولكن للأخير لقاء أقل.

اقرأ أيضا:

حصاد في الجول 2018 - أنت تحدد الأفضل في العام الرياضي.. اختر الآن

أمونيكي لـ في الجول: صلاح يستطيع أن يصبح أفضل لاعب في العالم وفي تاريخ إفريقيا

خبر في الجول – الأهلي يطلب مهلة قبل ضم مرعي لأخذ رأي لاسارتي

النجم: عروض فرنسية وإسبانية لـ بن عمر.. ومصيره يتحدد الأسبوع المقبل

النقاز أٌقرب للغياب عن مواجهة بتروجيت بسبب الإصابة

تقرير مغربي: كاف يفكر في إطلاق بطولة مماثلة لدوري الأمم الأوروبية