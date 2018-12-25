تقرير تركي: تريزيجيه بعد ميسي ويتفوق على هازارد في المراوغات

الثلاثاء، 25 ديسمبر 2018 - 22:24

كتب : FilGoal

تريزيجيه مع قاسم باشا

كشف تقرير تركي عن تفوق المحترف المصري محمود حسن "تريزيجيه" لاعب قاسم باشا التركي على إيدين هازارد نجم تشيلسي في المراوغات الصحيحة خلال الموسم الحالي.

تريزيجيه

النادي : قاسم باشا

قاسم باشا

وذكر موقع " mackolik" التركي أن تريزيجيه يأتي في المركز الثالث في قارة أوروبا من حيث المراوغات الصحيحة خلال الموسم الحالي في بطولة الدوري.

وبحسب التقرير يأتي آلان ماكسمين لاعب نيس في المركز الأول في الدوريات الأوروبية من حيث المراوغات الناجحة حتى الآن برصيد 67 مراوغة.

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ثم ليونيل ميسي نجم برشلونة برصيد 65 مراوغة ناجحة في الدوري الإسباني.

ومن بعده النجم المصري تريزيجيه برصيد 51 مراوغة ناجحة في الدوري التركي.

وفي المركز الرابع إيدين هازارد نجم تشيلسي برصيد 47 مراوغة في الدوري الإنجليزي

وخامسا جاء فيديريكو تشيزا لاعب فيورنتينا برصيد 44 مراوغة في الدوري الإيطالي.

وأخيرا جودين سانشو نجم بروسيا دورتموند برصيد 42 مراوغة في الدوري الألماني.

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