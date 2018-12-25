المسابقات: تأجيل مواجهتي الإسماعيلي ضد الزمالك والمقاولون

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات عن تأجيل مباراة الإسماعيلي والمقاولون والمقرر لها غدا الأربعاء.

وكان من المقرر أن يلتقي الإسماعيلي مع المقاولون غدا الأربعاء في الإسماعيلية، في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة للدوري المصري.

وقال عامر حسين لقناة أون سبورت: "من الصعب خوض المباراة يوم الأربعاء في الإسماعيلية بسبب إقامة ماراثون زايد".

وأضاف "كذلك الأمن رفض إقامة مباراة الإسماعيلي والزمالك يوم 1 يناير".

وأكمل "سيكون من الصعب تأجيل مباراة الإسماعيلي والزمالك ليوم 2 يناير بسبب خوض الأخير مباراة أخرى في الدوري يوم 5 من الشهر ذاته".

وأوضح عامر حسين "لذلك سيكون الأقرب إقامة مباراة الإسماعيلي والمقاولون يوم 2 يناير ولكن في القاهرة لتكون مباراة المقاولون بدلا من الدراويش".

واستمر في حديثه "المقاولون وافق على تأجيل المباراة ولكنه طلب إذا تحدد موعد لاحق لها أن تكون في القاهرة".

وأتم تصريحاته "غدا ستعلن اللجنة عن المواعيد النهائية للمباريات المؤجلة".

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