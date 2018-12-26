ميرور: صلاح يصدم ليفربول بالرحيل إذا تم التعاقد مع مهاجم إسرائيل

مازالت أصداء رغبة ليفربول في ضم مؤنس دبور مهاجم ريد بل سالزبورج النمساوي ومنتخب إسرائيل مستمرة في الصحافة الإنجليزية بسبب تواجد المحترف المصري محمد صلاح.

وذكرت تقارير مختلفة توجيه صلاح صدمة لليفربول حال التعاقد مع اللاعب بالرحيل عن الريدز.

ونقلت صحيفة ميرور البريطانية عن تقارير إسرائيلية رفض صلاح انضمام دبور للفريق.

وكانت شبكة سكاي سبورتس بالنمسا قد أشارت إلى تواجد باري هانتر كشاف فريق ليفربول لمراقبة مؤنس دبور للتفاوض لضمه كبديل قوي لروبرتو فيرمينو.

وكان دبور قد شارك في تسجيل 33 هدفا في 65 مباراة شارك بهم مع ناديه النمساوي وسبق له اللعب لأندية جراسهوبرز السويسري وماكابي تل أبيب الإسرائيلي.

وسبق للاعب دبور - من عرب 48 - المشاركة مع المنتخب الإسرائيلي في 13 مباراة دولية.

ونقلت صحيفة ميرو عن صحيفة جيروزاليم بوست أنها أحد التقارير التي أكدت رغبة صلاح في الرحيل حال إتمام صفقة ضم دبور.

كما أشار التقرير إلى أنه بناء على مصادر مقربة من محمد صلاح نفسه أنه لا يهتم بمن يتعاقد ناديه في سوق الانتقالات.

وسبق لليفربول التعاقد مع لاعبين إسرائيليين عبر تاريخه أمثال آفي كوهين ورنوي روسينثال ويوسي بن عيون.

وذكر التقرير موقف صلاح في عام 2014 عندما كان لاعبا ضمن صفوف بازل السويسري ورفضه مصافحة لاعبي فريق ماكابي تل أبيب.

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