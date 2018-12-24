تقرير: ليفربول مهتم بضم مهاجم منتخب إسرائيل

يسعى نادي ليفربول لضم مؤنس دبور مهاجم فريق ريد بل سالزبورج النمساوي ومنتخب إسرائيل.

موناس دبور النادي : سالزبورج ليفربول

وكشفت شبكة سكاي سبورتس النمساوية نقلا عن تقارير إنجليزية عن اهتمام كبير من جانب الريدز لضم مهاجم إسرائيل بعد تألقه في النصف الأول من الموسم الجاري.

وأوضح التقرير أن باري هانتر كشاف فريق ليفربول قد نشر صورة مع المهاجم الإسرائيلي في النمسا وهو ما زاد من تكهنات اقترابه للريدز.

وأشار التقرير إلى أن دبور سيكون بديلا قويا لروبرتو فيرمينو، وأن ليفربول ليس المهتم الوحيد ولكن ناديا رينجرز الاسكتلندي وولفرهامتون الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي.

ويعتبر مؤنس دبور صاحب الـ26 عاما من عرب 48 في إسرائيل ويعتبر من أبرز اللاعبين العرب في منتخب إسرائيل.

دبور شارك مع فريقه النمساوي هذا الموسم في 30 مباراة بمختلف المسابقات ونجح في تسجيل 20 هدفا وصناعة 6 آخرين.

ونجح دبور في تسجيل 4 أهداف لفريقه بتصفيات دوري أبطال أوروبا، وستة أهداف في الدوري الأوروبي.

وخاض دبور 13 مباراة دولية مع المنتخب الإسرائيلي ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف، أخر تلك المباريات كان أمام اسكتلندا بدوري الأمم الأوروبية الشهر الماضي.

ويرى التقرير أن ليفربول سيكون عليه دفع 22 مليون يورو على الأقل من أجل الحصول على خدمات مهاجم ريد بل سالزبورج.