أوشك عام 2018 على الانتهاء فمن هم الأفضل فيها؟ نجوم الكرة المصرية والمحللين الرياضيين يجيبون لـFilGoal.com.

والآن حان الدور على الإعلامي ومقدم برنامج "الماتش" هاني حتحوت.

شارك في استفتاء FilGoal.com واختر الأفضل في العام من هنا

** أفضل فريق؟

مانشستر سيتي.. فريق متكامل في أغلب المراكز ومتفاهم لدرجة بعيدة.

** أفضل مدرب؟

ارتباطا بالنقطة السابقة، فبيب جوارديولا هو السبب بعبقريته وأفكاره - العاقل منها والمجنون -في جعل الفريق متكاملا، ممتعا وفعالا في نفس الوقت.

** أفضل لاعب؟

محليا سأختار وليد سليمان لاعب الأهلي.

وعالميا إدين هازارد.. أحب المتعة، وهازارد أمتعني بقدرته على الاحتفاظ بالكرة وصعوبة استخلاصها منه، سواء في تشيلسي او مع بلجيكا في المونديال.

اختر أنت أيضا أفضل 11 لاعبا في الدوري وكون فريقك في العام من هنا

** أفضل موهبة صاعدة؟

محمد محمود.. جرأة جعلتني أتعجب أنه لم يتعد العشرين من عمره، ثقة بالنفس ورؤية ممتازة في الملعب.. أتوقع له مستقبلا باهرا خاصة أنه يبدو طموحا بحسب طريقة تصريحاته لي في وقت سابق.

لاعب صاعد عالميا هو سانشو من بروسيا دورتموند.

** تشكيل العام

في حراسة المرمى: أندري تير شتيجن

في الدفاع: مارسيلو- فيرجيل فان دايك- سيرجيو راموس- كيران تريبيير

في الوسط الدفاع: لوكا مودريتش- نجولو كانتي

في الوسط الهجومي: إدين هازارد- محمد صلاح

في الهجوم: هاري كين- ليونيل ميسي

** أفضل حدث كروي في 2018، وأسوأ حدث كروي؟

دخول صلاح ضمن أفضل 3 لاعبين في العالم.

أداء ونتائج مصر في المونديال.

اقرأ أيضا:

حصاد في الجول 2018 - أنت تحدد الأفضل في العام الرياضي.. اختر الآن

أمونيكي لـ في الجول: صلاح يستطيع أن يصبح أفضل لاعب في العالم وفي تاريخ إفريقيا

خبر في الجول – الأهلي يطلب مهلة قبل ضم مرعي لأخذ رأي لاسارتي

النجم: عروض فرنسية وإسبانية لـ بن عمر.. ومصيره يتحدد الأسبوع المقبل

النقاز أٌقرب للغياب عن مواجهة بتروجيت بسبب الإصابة

تقرير مغربي: كاف يفكر في إطلاق بطولة مماثلة لدوري الأمم الأوروبية