حارس الإسماعيلي: لا أرهب حراسة مرمى الدراويش.. وأملك خبرات الفرق الجماهيرية

الثلاثاء، 25 ديسمبر 2018 - 23:37

كتب : ياسر الشريف

محمد فوزي الإسماعيلي

قال محمد فوزي حارس مرمى الإسماعيلي إنه لا يرهب حراسة مرمى الدراويش.

محمد فوزي

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وتابع في تصريحات صحفية "أملك خبرات اللعب في الفرق الجماهيرية إذ سبق وتعرضت للضغوط عندما لعبت لنادي غزل المحلة".

وأضاف "أعمل على الاجتهاد لكي أكون جديرا بحراسة مرمى الدراويش".

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وأنهى حارس الإسماعيلي "أسعى مع زملائي كى يعود الفريق إلى مكانه الطبيعى بمسابقة الدوري مثلما نجح الفريق في الصعود إلى دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا".

فوزي تولى مهمة حراسة عرين الفريق الساحلي خلفا للمخضرم عصام الحضري الذي دخل في أزمة مع إدارة ناديه ويتغيب عن التدريبات.

صاحب الـ25 عاما شارك أساسيا في مواجهتي القطن الكاميروني بدوري أبطال إفريقيا وحافظ على نظافة شباكه في المباراة الأولى، قبل أن يستقبل هدفين في الإياب.

فوزي بدأت مسيرته في صفوف النادي الأهلي قبل الانتقال إلى طلائع الجيش في 2013 ومنه إلى غزل المحلة صيف 2015، وانضم إلى الإسماعيلي مطلع الموسم الماضي.

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