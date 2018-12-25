خاص حصاد 2018 - الغندور يختار لـ في الجول الأفضل.. نجم الأهلي في القائمة
الثلاثاء، 25 ديسمبر 2018 - 19:04
كتب : بسام أبوبكر
أوشك عام 2018 على الانتهاء فمن هم الأفضل فيها؟ نجوم الكرة المصرية والمحللين الرياضيين يجيبون لـFilGoal.com.
والآن حان الدور على نجم الزمالك الأسبق خالد الغندور.
** أفضل فريق؟
الأهلي: لأنه حقق بطولة الدوري ووصل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.
** أفضل لاعب؟
وليد سليمان: بصراحة لا يوجد لاعب لفت الأنظار يتفق عليه الناس، لكن وليد سليمان أخر السنة قدم حلول وساعد الأهلي بشكل كبير.
** أفضل موهبة صاعدة؟
مصطفى محمد: لاعب طلائع الجيش أحرز العديد من الأهداف ولفت الأنظار.
** أفضل مدرب؟
حسام حسن: حقق نجاحا كبيرا مع المصرى والآن أيضا مع بيراميدز.
** أفضل وأسوأ حدث في 2018؟
وصول منتخب مصر إلى كأس العالم، وأسوأ حدث: الأداء الذي قدمناه في البطولة.
** مفاجأة العام؟
المفاجأة السلبية: هزيمة الأهلي 3 -0 من الترجي.
المفاجأة الإيجابية: فوز محمد إيهاب بميداليتين ذهب في رفع الأثقال ببطولة العالم.
** التشكيل الأفضل للعام؟
حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش".
الدفاع: أحمد فتحي، ياسر إبراهيم، محمود علاء، أيمن أشرف.
الوسط: طارق حامد، عمرو السولية، وليد سليمان، محمود عبد المنعم "كهربا"، يوسف إبراهيم "أوباما".
الهجوم: أحمد علي كامل.
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