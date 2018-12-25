أوشك عام 2018 على الانتهاء فمن هم الأفضل فيها؟ نجوم الكرة المصرية والمحللين الرياضيين يجيبون لـFilGoal.com.

والآن حان الدور على نجم الزمالك الأسبق خالد الغندور.

** أفضل فريق؟

الأهلي: لأنه حقق بطولة الدوري ووصل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

** أفضل لاعب؟

وليد سليمان: بصراحة لا يوجد لاعب لفت الأنظار يتفق عليه الناس، لكن وليد سليمان أخر السنة قدم حلول وساعد الأهلي بشكل كبير.

** أفضل موهبة صاعدة؟

مصطفى محمد: لاعب طلائع الجيش أحرز العديد من الأهداف ولفت الأنظار.

** أفضل مدرب؟

حسام حسن: حقق نجاحا كبيرا مع المصرى والآن أيضا مع بيراميدز.

** أفضل وأسوأ حدث في 2018؟

وصول منتخب مصر إلى كأس العالم، وأسوأ حدث: الأداء الذي قدمناه في البطولة.

** مفاجأة العام؟

المفاجأة السلبية: هزيمة الأهلي 3 -0 من الترجي.

المفاجأة الإيجابية: فوز محمد إيهاب بميداليتين ذهب في رفع الأثقال ببطولة العالم.

** التشكيل الأفضل للعام؟

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش".

الدفاع: أحمد فتحي، ياسر إبراهيم، محمود علاء، أيمن أشرف.

الوسط: طارق حامد، عمرو السولية، وليد سليمان، محمود عبد المنعم "كهربا"، يوسف إبراهيم "أوباما".

الهجوم: أحمد علي كامل.

شاركنا اختياراتك لفريق العام

أنت تحدد الأفضل في العام الرياضي.. اختر الآن.

اقرأ أيضا:

أمونيكي لـ في الجول: صلاح يستطيع أن يصبح أفضل لاعب في العالم وفي تاريخ إفريقيا

خبر في الجول – الأهلي يطلب مهلة قبل ضم مرعي لأخذ رأي لاسارتي

النجم: عروض فرنسية وإسبانية لـ بن عمر.. ومصيره يتحدد الأسبوع المقبل

النقاز أٌقرب للغياب عن مواجهة بتروجيت بسبب الإصابة

تقرير مغربي: كاف يفكر في إطلاق بطولة مماثلة لدوري الأمم الأوروبية

فرانس فوتبول: مبابي أفضل لاعب فرنسي في 2018