كرة سلة - الأهلي يتوج بدوري المرتبط للمرة الثالثة على التوالي بعد فوز مثير على الاتحاد

تغلب مرتبط الأهلي تحت 16 عاما على نظيره الاتحاد السكندري في مباراة مثيرة، ليتوج الأحمر باللقب للمرة الرابعة في تاريخه والثالثة على التوالي.

يأتي ذلك بغض النظر عن نتيجة مباراة الكبار بين الأهلي والاتحاد السكندري المقرر إقامتها في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء.

تغلب مرتبط الأهلي على الاتحاد السكندري بنتيجة 71 - 65 ليضمن الأحمر اللقب بالفوز الثالث في المباراة النهائية.

وكان مرتبط الأهلي قد تغلب على نظيره السكندري أمس الاثنين بنتيجة 82-65، قبل أن يفوز كبار الأهلي على الاتحاد في مباراة مثيرة بنتيجة 68 -65.

وبعد فوز مرتبط الأهلي اليوم أصبحت المباراة الثانية بين كبار الأهلي والاتحاد السكندري تحصيل حاصل.

وتقام البطولة بنظام احتساب نقطتين للفائز بمواجهة المرتبط (تحت 16 عاما) وثلاث نقاط للفائز بمواجهة الكبار.

وبذلك رفع الأهلي رصيده إلى 7 نقاط بعد الفوز بمباراتي المرتبط ومباراة الكبار قبل المباراة النهائية في السادسة من مساء اليوم.

وبذلك رفع الأهلي رصيده إلى 4 ألقاب من بطولة دوري المرتبط لكرة السلة مواسم 2006 - 2007 و 2016 - 2017 و2017 - 2018 والنسخة الحالية.

ويبقى الاتحاد الأكثر فوزا بلقب المسابقة برصيد سبع مرات أخرهم موسم 2015 - 2016.

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