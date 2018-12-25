معظم اختيارات تامر عبد الحميد "دونجا" نجم الزمالك السابق للأفضل في 2018 كانت متوقعة، ولكن اختياره لأفضل مدرب كان المفاجأة.

أوشك عام 2018 على الانتهاء فمن هم الأفضل فيها؟ نجوم الكرة المصرية والمحللين الرياضيين يجيبون لـFilGoal.com.

وإليكم اختيارات الرجل الذي سجل هدف فوز الزمالك بدوري أبطال إفريقيا عام 2002..

أفضل فريق

الزمالك، لأنه متصدر الدوري ويملك أقوى خط هجوم وأقوى دفاع

أفضل لاعب

كينو جناح بيراميدز، مؤثر ومهاري للغاية.

أفضل موهبة صاعدة

محمد محمود لاعب وسط دجلة، له دور كبير في الفريق وانضم للمنتخب.

أفضل مدرب

تاكيس جونياس مدرب وادي دجلة الذي يقدم كرة جميلة.

تشكيل العام

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: حمدي النقاز – محمود علاء – باهر المحمدي – السيد سالم

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – وليد سليمان – محمد محمود – كينو

الهجوم: جون أنطوي

أفضل حدث كروي في 2018

مشاركة مصر في كأس العالم

أسوأ حدث كروي في 2018

رحيل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد وانتقاله إلى يوفنتوس.

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