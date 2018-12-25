عامر حسين: الأهلي يواجه الإسماعيلي في الإسماعيلية بالدور الثاني من الدوري

أعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة المصري إقامة مواجهة الأهلي والإسماعيلي في الدور الثاني من الدوري في محافظة الإسماعيلية.

وقال عامر حسين: "لا أعرف لماذا تحدث البعض عن إقامة مواجهة الأهلي والإسماعيلي في الدور الثاني في القاهرة؟ هل خرج أي إعلان بذلك؟ لا".

وأضاف في تصريحاته مع الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد "في المواسم السابقة كان الأمن يرفض لعب الأهلي في الإسماعيلية وإذا طُبقت اللائحة بشكل واضح فأن الأندية هي المسؤولة عن الحصول على موافقة الأمن وليس اتحاد الكرة".

وواصل "قررنا في المواسم الماضية إقامة مواجهات الأهلي والإسماعيلي على ملعب واحد وهو برج العرب لتكافؤ الفرص. والآن انتهى الأمر بحسب ما أبلغني به ثروت سويلم".

وأوضح "الأهلي سيواجه الإسماعيلي في الإسماعيلية بدون جمهور".

وأكمل حديثه قائلا: "ثروت سويلم أخبرني بذلك قبل بداية الموسم ومن هنا لعب الأهلي ضد الإسماعيلي في القاهرة دون جمهور، وسيلعب في الإسماعيلية دون جمهور أيضا".

وشدد "لا أعرف سبب خروج أقاويل بمواجهة الأهلي والإسماعيلي في القاهرة، هذا ليس صحيحا".

ولم يُحدد حتى الآن موعد إقامة مواجهة الإسماعيلي أمام الأهلي في الدور الثاني من الدوري.

الدور الأول شهد تعادل الأهلي إيجابيا 1-1 أمام الإسماعيلي في الجولة الأولى من المسابقة.

ويحتل الأهلي المركز السابع برصيد 23 نقطة من 11 مباراة، بينما الإسماعيلي في المركز الأخير برصيد 13 نقطة من 13 مباراة.

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