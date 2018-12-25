تقرير تونسي: الزمالك يرغب في ضم ظهير الترجي

قال تقرير تونسي إن الزمالك يرغب في ضم ظهير الترجي التونسي، أيمن بن محمد.

موقع "كاوارجي" التونسي قال إن الاهتمام الأكبر بعناصر الترجي يأتي من الزمالك، بأيمن بن محمد الذي يلعب على الرواق الأيسر.

وبحسب التقرير التونسي ينتهي تعاقد بن محمد بنهاية الموسم الجاري، بجانب عدد من اللاعبين مثل سامح الدربالي وغيلان الشعلالي وسعد بقير وخليل شمام.

ويمكن للاعبين التوقيع لأي ناد في يناير المقبل.

ولعب بن محمد 3 مباريات دولية مع منتخب تونس، ومن مواليد إنجلترا ولعب لفترة في الدوري الأيرلندي.

وتوج بن محمد مع الترجي بدوري أبطال إفريقيا.

ويملك الزمالك من اللاعبين الأجانب الحد الأقصى، حيث يلعب بالأبيض مواطني بن محمد، حمدي النقاز وفرجاني ساسي، والكونغولي كابونجو كاسونجو والمغربي حمدي أحداد.

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