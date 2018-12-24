القيعي: نسعى لضم صفقات أخرى.. الأهلي في يناير سيكون جيدا

كشف عدلي القيعي مستشار التسويق والتعاقدات في النادي الأهلي سعي ناديه للتعاقد مع صفقات أخرى خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال عدلي القيعي: "الأهلي حتى الآن تعاقد مع 3 لاعبين ومازال".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الأهلي "نسعى وراء صفقات أخرى للفريق".

وتابع "إذا كلل الله مجهودنا بنجاح، سيدخل الأهلي يناير بشكل مختلف وجيد جدا".

وواصل "مع عودة المصابين أيضا، سيصبح شكل الفريق أفضل".

ورفض القيعي ذكر أي أسماء للصفقات الجديدة أو إعلان موعد الحسم مكتفيا بـ"الله أعلم. هذا ليس وقت الكلام بل العمل".

وأتم "عندما نُنهي الصفقات، نعلنها بشكل رسمي".

الأهلي أتم تعاقده مع 3 صفقات حتى الآن. ضم محمد محمود من وادي دجلة ومحمود وحيد من مصر للمقاصة وجيرالد ودا كوستا من أول أغسطس الأنجولي.

إلى جانب اقتراب المارد الأحمر من التعاقد مع محمود مرعي مدافع وادي دجلة. (طالع التفاصيل)

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