شلبي يعتذر لجماهير الأهلي ويكشف كواليس غلق قناة بيراميدز بسبب "رئيس الزمالك"

اعتذر الإعلامي الرياضي مدحت شلبي لجماهير الأهلي بسبب ما قاله في أيام عمله الأخيرة في قناة بيراميدز.

وقال مدحت شلبي: "أعتذر لجماهير الأهلي الذي أعشقهم بشدة. ربما أكون تسببت في ضيقهم في أواخر أيامي في قناة بيراميدز".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة DMC "جماهير الأهلي تعرف جيدا أننا لا أعرف أُنمِق الكلمات. كنت قاسيا للغاية وقتها".

وأردف "ولكن جماهير الأهلي نفسها لم تكن راضية عن الأهلي ومستوى الفريق ومستوى التعاقدات وغيره".

ويرى شلبي "إدارة الأهلي لابد أن تكون في كامل تركيزها في الاختيارات. حتى لا يأتي مدير تعاقدات ويرحل بعد يومين وكذلك يأتي محمد فضل وحسام غالي ويرحلا بعد يومين وهكذا. جمهور الأهلي نفسه كان يقول ذلك".

وتابع "نعم كنت قاسيا في الانتقادات ولكنني أفعل ذلك حبا وليس كرها في الأهلي".

قضية محمود الخطيب

وتطرق شلبي للحديث عن القضية التي رُفعت ضده بسبب محمود الخطيب رئيس الأهلي قائلا: "بيبو صديقي وأحترمه للغاية وتواجدت في منزله أكثر من مرة".

وأشار "الخطيب اعتبر أن انتقادي، لا سمح الله به انتقاص في شخصه وهذا ليس صحيحا".

وأكمل حديثه قائلا: "القضية بُنيت بسبب حديثي عقب سباب جمهور الأهلي ضدي دون مناسبة. وقتها تساءلت عن كيفية دخول تلك الجماهير إلى الملعب ولا يصح ما حدث".

وكشف "طُلب مني دفع 40 ألف جنيه كتعويض ولا مشكلة في ذلك. فليحصلوا عليها".

وشدد "أنا أعشق جماهير الأهلي وكيان الأهلي بشكل كبير للغاية. الأهلي هو من يسعد مصر دائما. كل البطولات التي تأتي لمصر يكون سببها الأهلي".

وعاد للحديث عن الخطيب قائلا: "وجهت حديثي إلى الخطيب وقتها وأخبرته بأنه ربما هناك من الأشخاص المحيطين به من لا يحب نجاحه ويحاربه. الأهلي كان يعتمد على السرية دائما والنادي الآن في الطريق الصحيح".

قناة بيراميدز

لماذا أغلقت قناة بيراميدز؟ يتحدث مدحت شلبي عن مشواره في القناة قائلا: "انطلاقة قناة نادي بيراميدز كانت قوية للغاية. ليس في مصر فقط بل في العالم العربي بالكامل".

وواصل "الاتفاق مع تركي آل الشيخ كان باعتبار القناة، قناة عامة وليس قناة نادي. واستمر ذلك حتى حدث ما حدث".

وشرح "لست متوغلا بشكل كبير في كواليس القناة ولكن من ضمن أسباب غلقها هي الحلقة التي استضفت بها رئيس الزمالك. وقتها تحدث عن الأهلي وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإيقاف البرنامج".

واستدرك "الإيقاف هنا كان على برنامج مساء بيراميدز وليس علي بشكل شخصي".

وعاد ليكمل حديثه قائلا: "عندما علم تركي آل الشيخ بذلك قال (برنامج مدحت ميتقفلش. أنا هقفل القناة كلها). ومن هنا كانت البداية".

واستكمل "بعد ذلك حدثت بعض الأمور وفي النهاية توقفت القناة بالكامل. قد تستأنف عملها العام المقبل أو بعد ذلك، لا أعرف".

وحرص مدحت شلبي على توجيه الشكر إلى تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية مشيرا إلى "على الرغم من توقيعي لعقد لمدة سنتين مع قناة بيراميدز، إلا أنه وافق على انضمامي لقناة النيل للرياضة. شكرا جزيلا له".

ومن المنتظر أن تظهر قناة النيل للرياضة شكل جديد بداية من عام 2019 من خلال استوديوهات جديدة، وقناة جديدة بتقنية HD.

وأعلنت شركة برزنتيشن سبورتس عن تعاقدها مع مدحت شلبي، لتقديم الاستوديو التحليلي لمباريات الدوري "استاد النيل"، بالإضافة لتقديم برنامج "مساء الأنوار" عبر شاشة النيل للرياضة.

اقرأ أيضا:

أزمة في ملعبي الأهلي والإسماعيلي لو تواجها إفريقيا؟ عامر حسين يكشف عبر في الجول

حصاد 2018 – اختر أفضل 11 في الدوري.. من تضمه لفريقك؟

عبد الحفيظ لـ في الجول: لاسارتي يُقيم العناصر المرشحة للانضمام لـ الأهلي

حصاد 2018 – بلال يختار لـ في الجول الأفضل.. مفاجأة أرجنتينية

مدرب الأهلي - ماذا تخبرنا "فوتبول مانجير" عن مارتين لاسارتي