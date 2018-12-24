خاص عبد الحفيظ لـ في الجول: لاسارتي يُقيم العناصر المرشحة للانضمام لـ الأهلي

الإثنين، 24 ديسمبر 2018 - 18:11

كتب : حسام نور الدين

لاسارتي يرتدي قميص الأهلي في أبرز صور مؤمتر تقديمه مدربا للفريق تصوير: علا أحمد

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي حديثه بشكل مستمر مع مارتين لاسارتي المدير الفني الجديد للفريق بخصوص الصفقات الجديدة.

وقال سيد عبد الحفيظ: "المشاورات مستمرة مع لاسارتي لرسم خريطة الأهلي في يناير".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com: "نتحدث بشكل مستمر حول الصفقات الجديدة والمدرب يقوم بالفعل بتقييم العناصر المرشحة للانضمام إلى الأهلي".

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وتابع "لاسارتي شاهد مواجهة الأهلي أمام جيما آبا جيفار ولديه تسجيلات للعديد لمباريات سابقة للفريق".

وأكمل حديثه قائلا: "تدعيم صفوف الأهلي يسير بسياسة معينة وعودة المصابين تمثل الدعم الكبير لنا".

الأهلي أتم تعاقده مع 3 صفقات حتى الآن. ضم محمد محمود من وادي دجلة ومحمود وحيد من مصر للمقاصة وجيرالد ودا كوستا من أول أغسطس الأنجولي.

إلى جانب اقتراب المارد الأحمر من التعاقد مع محمود مرعي مدافع وادي دجلة. (طالع التفاصيل)

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