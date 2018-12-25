تتجه النية داخل نادي الزمالك لعدم رحيل أي لاعب من قائمة الفريق الحالية، في يناير المقبل.

وعلم FilGoal.com أن إدارة النادي تشاورت مع كريستيان جروس المدير الفني للفريق، وتم الاتفاق على إبقاء عناصر الفريق وعدم رحيل أي منهم في يناير.

الحالة الوحيدة التي سيتم فيها السماح لأي لاعب بالرحيل، هي وصول عرض مقنع أولا ثم موافقة كريستيان جروس على رحيله، وهو الأمر المستبعد حاليا.

وفي المقابل، علم FilGoal.com من مصدر مطلع داخل الزمالك، كذلك أن إدارة النادي قررت تجميد أي لاعب يثبت تفاوضه مع ناد آخر، دون علم إدارة الزمالك.

وبحسب القرار، تجميد اللاعب وقيده على قائمة الانتظار سيكون العقاب في حال ثبوت تفاوض أي لاعب مع ناد آخر.

خطوة إدارة الزمالك، تأتي بسبب غضبها من تداول أخبار بشأن رحيل لاعبي الفريق إلى أندية أخرى بشكل رسمي.

ويسير الزمالك بخطى ثابتة هذا الموسم، حيث يتصدر الدوري المصري وتقدم في الكونفدرالية لدور الـ32 مكرر، إلا أنه ودع البطولة العربية على يد الاتحاد السكندري.

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