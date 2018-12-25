خاص خبر في الجول – اتجاه في الزمالك لعدم رحيل أي لاعب.. وفرمان بسبب "التفاوض مع أندية أخرى"

الثلاثاء، 25 ديسمبر 2018 - 12:49

كتب : أحمد شوقي

الصورة من الموقع الرسمي لنادي الزمالك

تتجه النية داخل نادي الزمالك لعدم رحيل أي لاعب من قائمة الفريق الحالية، في يناير المقبل.

وعلم FilGoal.com أن إدارة النادي تشاورت مع كريستيان جروس المدير الفني للفريق، وتم الاتفاق على إبقاء عناصر الفريق وعدم رحيل أي منهم في يناير.

الحالة الوحيدة التي سيتم فيها السماح لأي لاعب بالرحيل، هي وصول عرض مقنع أولا ثم موافقة كريستيان جروس على رحيله، وهو الأمر المستبعد حاليا.

أخبار متعلقة

باولو: الزمالك الأقرب للدوري بنسبة 85%.. والدوري السعودي خطوتي القادمة باولو: تخيلت أنني سأسجل كل دقيقة في الزمالك.. وإيناسيو أتى من أجل الصور التذكارية تقرير تونسي: الزمالك يرغب في ضم ظهير الترجي شلبي يعتذر لجماهير الأهلي ويكشف كواليس غلق قناة بيراميدز بسبب "رئيس الزمالك"

وفي المقابل، علم FilGoal.com من مصدر مطلع داخل الزمالك، كذلك أن إدارة النادي قررت تجميد أي لاعب يثبت تفاوضه مع ناد آخر، دون علم إدارة الزمالك.

وبحسب القرار، تجميد اللاعب وقيده على قائمة الانتظار سيكون العقاب في حال ثبوت تفاوض أي لاعب مع ناد آخر.

خطوة إدارة الزمالك، تأتي بسبب غضبها من تداول أخبار بشأن رحيل لاعبي الفريق إلى أندية أخرى بشكل رسمي.

ويسير الزمالك بخطى ثابتة هذا الموسم، حيث يتصدر الدوري المصري وتقدم في الكونفدرالية لدور الـ32 مكرر، إلا أنه ودع البطولة العربية على يد الاتحاد السكندري.

اقرأ أيضا

تقرير تونسي: الزمالك يرغب في ضم ظهير الترجي

عامر حسين: الأهلي يواجه الإسماعيلي في الإسماعيلية بالدور الثاني من الدوري

حصاد 2018 – مفاجأة في اختيارات تامر عبد الحميد للأفضل

شلبي يعتذر لجماهير الأهلي ويكشف كواليس غلق قناة بيراميدز بسبب "رئيس الزمالك"

القيعي: نسعى لضم صفقات أخرى.. الأهلي في يناير سيكون جيدا

الزمالك في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

اتحاد الكرة: 15 ألف مشجع الحد الأدنى لحضور مباريات أمم إفريقيا 12 دقيقة | مصر
قرارات اتحاد الكرة: إقالة مدرب الشاطئية.. وجمعية عمومية لتغيير شكل دوري الدرجة الثانية 17 دقيقة | الدوري المصري
جروس للاعبي الزمالك: أغلقنا صفحة الكونفدرالية والتركيز الآن على الدوري 57 دقيقة | الدوري المصري
النجم: عروض فرنسية وإسبانية لـ بن عمر.. ومصيره يتحدد الأسبوع المقبل 59 دقيقة | الوطن العربي
مران الزمالك - تدريبات تأهيلية لكاسونجو وأحداد.. وراحة لعلاء ساعة | الدوري المصري
ريدناب: فان دايك = جون تيري + فيديتش + فيرديناند ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من المصري بخصوص "انضمام إسلام عيسى إلى الأهلي" 2 صلاح وبوجبا وكانتي إلى تونس الشهر المقبل 3 شلبي يعتذر لجماهير الأهلي ويكشف كواليس غلق قناة بيراميدز بسبب "رئيس الزمالك" 4 روبي فاولر: صلاح يحتاج لشيء وحيد ليصبح أسطورة ليفربول

قد ينال إعجابك