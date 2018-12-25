رئيس النجوم لاتحاد الكرة: قد ألجأ للسيسي والفيفا.. لسنا في فوضى

لوح محمد الطويلة رئيس نادي النجوم بإمكانية التصعيد ضد اتحاد الكرة لدى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والاتحاد الدولي لكرة القدم.

الأزمة بدأت عقب انتصار طلائع الجيش على النجوم بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 18 من الدوري المصري.

رئيس نادي النجوم خرج ليهاجم بشدة إبراهيم نور الدين حكم المباراة، قائلا: "تعمد خسارتنا. هو يعبث بكرة القدم. ويجب أن يُحاسب". (طالع التفاصيل)

وصرح الطويلة عبر البرنامج الإذاعي ملعب 9090 صباح الثلاثاء: "أفترض حسن النية في اتحاد الكرة وأنهم يبذلون جهدا لتستقيم الأمور وأنا على استعداد لتحمل أي عقوبات من لجنة القيم إذا كانت ستساهم في إرساء العدل والنظام".

واستدرك: "لكن إذا تبين لي أنها حالة استئساد ضد نادي النجوم، فأقسم بالله أنا على استعداد لتصعيد الأمر لرئيس الجمهورية الذي نثق به جميعا وكذلك الاتحاد الدولي لكرة القدم، لسنا في فوضى".

وبرر رئيس النجوم: "لقد تجاوبت كثيرا مع اتحاد الكرة، ولكن لن أقبل التنازل عن قيمة وهوية النادي، فالقيم أساسها إرساء العدالة بين الجميع وعدم الكيل بمكيالين فلا فارق بين ناد صاعد ونادي القرن أو ناد يتجاوز تاريخه 150 سنة".

وشدد محمد الطويلة: "لابد من التحقيق أولا مع الحكم إبراهيم نور الدين، ولدي ما يثبت اعترافه بين شوطي لقاء طلائع الجيش بالخطأ الذي ارتكبه وأبلغ مساعديه بألا يشاركونه في أي قرارات وسيلجأ إليهم إذا احتاجهم، هذا ما قاله لي أحد الحكام المساعدين".

وواصل: "كما تواصل معي الحكم إبراهيم نور الدين وقال لي إنه غير قادر على النوم وضميره يؤنبه وكلام لا يسمن ولا يغني من جوع، لأنني معرض لخسارة ملايين أو الهبوط للدرجة الثانية في نهاية الموسم بسبب نقاط هذه المباراة".

وأتم محمد الطويلة: "لقد منحت اتحاد الكرة فرصة ليستوي ميزان العدل بين الجميع، وأفترض حسن نية مجلس إدارة الاتحاد في وضع كل شيء في إطار نصابه الصحيح، فلم أفعل مثل مسؤولين آخرين قاموا بالسب والشتم، لذا إذا ثبت العكس وأنها حالة استئساد ضد النجوم فلن يكون أمامي سوى اللجوء لأعلى سلطة في البلاد والفيفا".

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