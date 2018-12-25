خاص المقاولون العرب يرد عبر في الجول على "اهتمام الوداد بـ أحمد علي"

الثلاثاء، 25 ديسمبر 2018 - 11:46

كتب : أحمد شاكر

احتفال أحمد علي بهدف المقاولون العرب في الأهلي

نفى محمد عادل المشرف العام على الكرة في المقاولون العرب، أن يكون وصل لناديه أي عروض لضم مهاجمه أحمد علي.

وقال عادل لـFilGoal.com: "لم تصلنا أي عروض لضم أحمد علي".

وأضاف "لا عروض داخلية – سيتم رفضها – ولا عروض خارجية، لم يحدث أي شيء من هذا القبيل".

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وكانت تقارير صحفية مغربية قد أشارت إلى أن الوداد المغربي مهتم بضم أحمد علي.

وسجل علي 8 أهداف في 13 مباراة هذا الموسم بقميص ذئاب الجبل، ويتصدر قائمة هدافي الدوري المصري مع كل من محمود علاء مدافع الزمالك وحسام باولو مهاجم الداخلية.

مهاجم الزمالك السابق لعب من قبل في الهلال السعودي، كما لعب للإسماعيلي ووادي دجلة وبترول أسيوط.

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