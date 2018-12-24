أوشك عام 2018 على الانتهاء فمن هم الأفضل فيها؟ نجوم الكرة المصرية يجيبون لـFilGoal.com.

والبداية ستكون مع مهاجم الأهلي السابق أحمد بلال.

** أفضل فريق؟

الأهلي فهو توج بلقب الدوري ووصيف دوري أبطال إفريقيا.

** أفضل مدرب؟

هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر السابق بالأرقام فهو قاد المنتخب لنهائي كأس أمم إفريقيا 2017 وتأهل لكأس العالم 2018 بعد غياب.

** أفضل حدث؟

تأهل مصر لكأس العالم 2018 بكل تأكيد.

** أفضل لاعب؟

وليد سليمان، الموسم الماضي كان له دورا كبيرا في قيادة الأهلي للتتويج بلقب الدوري، والموسم الجاري هو من قاد الفريق للتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

** أفضل لاعب صاعد؟

محمد محمود وطاهر محمد طاهر كانا الأفضل خلال العام.

** التشكيل الأفضل للعام؟

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: علي معلول- علي جبر- باهر المحمدي- أحمد فتحي

في الوسط: عمرو السولية- طارق حامد- وليد سليمان- كينو- محمد فاروق

في الهجوم: جون أنطوي

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