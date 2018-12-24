خاص حصاد 2018 – بلال يختار لـ في الجول الأفضل.. مفاجأة أرجنتينية
الإثنين، 24 ديسمبر 2018 - 18:33
كتب : أحمد شاكر
أوشك عام 2018 على الانتهاء فمن هم الأفضل فيها؟ نجوم الكرة المصرية يجيبون لـFilGoal.com.
والبداية ستكون مع مهاجم الأهلي السابق أحمد بلال.
** أفضل فريق؟
الأهلي فهو توج بلقب الدوري ووصيف دوري أبطال إفريقيا.
** أفضل مدرب؟
هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر السابق بالأرقام فهو قاد المنتخب لنهائي كأس أمم إفريقيا 2017 وتأهل لكأس العالم 2018 بعد غياب.
** أفضل حدث؟
تأهل مصر لكأس العالم 2018 بكل تأكيد.
** أفضل لاعب؟
وليد سليمان، الموسم الماضي كان له دورا كبيرا في قيادة الأهلي للتتويج بلقب الدوري، والموسم الجاري هو من قاد الفريق للتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.
** أفضل لاعب صاعد؟
محمد محمود وطاهر محمد طاهر كانا الأفضل خلال العام.
** التشكيل الأفضل للعام؟
في حراسة المرمى: محمد الشناوي
في الدفاع: علي معلول- علي جبر- باهر المحمدي- أحمد فتحي
في الوسط: عمرو السولية- طارق حامد- وليد سليمان- كينو- محمد فاروق
في الهجوم: جون أنطوي
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