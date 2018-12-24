مدرب الأهلي - ماذا تخبرنا "فوتبول مانجير" عن مارتين لاسارتي

بحسب "فوتبول مانجير"، لا يجب أن ينتظر جمهور الأهلي خطة لعب جديدة مع مارتين لاسارتي.

"أستخدم طرق مختلفة ومتنوعة في تدريبي. وأعتقد أن اللاعبون يأتون أولا، يجب أن أدرس اللاعبين أولا قبل تحديد طريقة اللعب الأنسب، التغيير في خطة اللعب لن يكون كبيرا في بداية الأمر، في أوروبا يلعبون 4-2-3-1 وفي أمريكا الجنوبية يلعبون 4-3-3 وسأختار الطريقة المناسبة لمصر". هكذا قال المدرب الأوروجوياني في المؤتمر الصحفي لتقديمه مدربا للأهلي.

لعبة "فوتبول مانجير"، اللعبة الأكثر واقعية والتي تقدم أقرب انعكاس للحقيقة بالنسبة للاعبي ومدربي كرة القدم، وضعت في الملف الخاص بـ لاسارتي أن طريقة 4-2-3-1 هي المحببة بالنسبة للرجل الذي لم يدرب في إفريقيا من قبل.

ماذا تقول اللعبة أيضا عن لاسارتي؟

حازم ومحفز جيد: من الناحية الشخصية، لاسارتي مدرب حازم ويستطيع الحفاظ على الانضباط داخل فريقه، حيث منحته اللعبة تقييم 15 من 20 في هذا الإطار.

أما بالنسبة لإدارة الفريق وتحفيزه، فبحسب اللعبة، لاسارتي مميز في ذلك الأمر.

























































قدرة على اكتشاف المواهب: الرجل الذي منح أنطوان جريزمان الفرصة الأولى، وله أيادي بيضاء على مسيرة لويس سواريز لدرجة أنه اختاره ضمن مدربين مفضلين بالنسبة له رفقة أوسكار تاباريز، لديه القدرة على اكتشاف المواهب بحسب اللعبة.

في حالة الـ1-0، ماذا يفعل لاسارتي؟ بحسب اللعبة، يحافظ لاسارتي ويؤمن النتيجة بدلا من الهجوم لتسجيل المزيد من الأهداف.

أسلوب التدريب: لا ينتظر الأهلي من لاسارتي تنمية مهارات لاعبيه، ولكنه متمكن من زيادة الترابط في التحركات الهجومية والدفاعية بالتحديد.

يتميز لاسارتي في الوحدات الدفاعية، ثم الهجومية، في التدريب. ويبرع أيضا في الوحدات التكتيكية وتحفيظ اللاعبين المهمات الخاصة بهم في الطريقة التي سيختارها للفريق.

ويعود لاسارتي للقاهرة بعد أيام قليلة، ليقود مباراة الداخلية يوم 29 ديسمبر بعد يوم واحد من وصوله، لتصبح المباراة الأولى له فعليا ضد بيراميدز في الرابع من يناير المقبل.

اختر تشكيل الأهلي الأمثل مع لاسارتي

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