حصاد 2018 – اختر أفضل 11 في الدوري.. من تضمه لفريقك؟

أنت الآن في مقعد المدير الفني فمن ستختاره ليكون ضمن فريقك الذي لا يقهر في عام 2018؟

يتيح لك FilGoal.com فرصة اختيار أفضل 11 لاعبا في الدوري لعام 2018.

بين النصف الثاني من الموسم الماضي ونظيره الجاري وكأس العالم من استطاع إقناعك بمستواه الرائع ليدخل ضمن فريقك؟

أمامك أكثر من 60 لاعبا وأكثر من طريقة لعب فأيهم تفضل؟

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