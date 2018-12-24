بيان رسمي – النجوم: نتمسك بكل كلمة أشرنا إليها ضد إبراهيم نور الدين

أصدر نادي النجوم بيانا رسميا للرد على تحويل واقعة تصريحات محمد الطويلة رئيس النادي ضد إبراهيم نور الدين إلى اتحاد الكرة الذي بدوره قد يحول الأمر إلى لجنة الانضباط.

الأزمة بدأت عقب انتصار طلائع الجيش على النجوم بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 18 من الدوري المصري.

رئيس نادي النجوم خرج ليهاجم بشدة إبراهيم نور الدين حكم المباراة، قائلا: "تعمد خسارتنا. هو يعبث بكرة القدم. ويجب أن يُحاسب". (طالع التفاصيل)

بيان النجوم أشار إلى " نؤكد تمسكنا بكل كلمة أشرنا إليها عما جرى من الحكم إبراهيم نور الدين في هذه المباراة في حق نادي النجوم".

وينقل FilGoal.com بيان نادي النجوم كما جاء نصا..

"شهدت جماهير الكرة المصرية بمختلف ميولها كما شهد خبراء ونقاد ومحللين بجميع القنوات الظلم البين الذي أوقعه الحكم إبراهيم نور الدين حكم المباراة ضد فريق النجوم.

فقد احتسب في الدقيقة الثامنة ضربة جزاء من وحي الخيال لصالح فريق طلائع الجيش وتغاضى عن ثلاث ضربات جزاء صحيحة مائة بالمائة لصالح فريق النجوم.

ورغم المرارة والذهول الذي أصابنا بخيبة أمل في إمكانية التنافس الشريف بعيداً عن الظلم التحكيمي الفج، وانتظرنا رد لجنة الحكام على ما دار من أخطاء تحكيمية يندى لها الجبين.

ولقد فوجئنا بعد مرور 12 ساعة من المباراة بلجنة المسابقات تصدر قرار بإحالة رئيس النادي إلى لجنة الانضباط في أسرع قرار تصدره اللجنة وكأن الذي تم ظلمه عن عمد هو الحكم وليس نادي النجوم.

ونادي النجوم إذ يعرب عن أسفه بأن يصدر هذا القرار عن لجنة المسابقات بتحويل رئيس النادي إلى لجنة الانضباط وهذا يدل على أن من أصدر القرار يجهل تماماً كيف يوجه قراراته.

فرئيس النادي ليس عنصر من عناصر اللعبة ليفرض عليه الانضباط، أن هناك قواعد منظمة لهذه الأمور هو تحويل الأمر للجنة القيم وهناك فرق كبير بين اللجنتين فلجنة القيم هي منهاج عمل يتعاون فيه جميع أفراد المنظومة لإرثاء القيم التي تضمن حسن سير العمل والتعاون بينهم جميعا أما الانضباط فهي وضع قواعد عقابية للأعضاء الفاعلين بالمنظومة من عناصر اللعبة.

إننا إذ نؤكد تمسكنا بكل كلمة أشرنا إليها عن ما جرى من الحكم إبراهيم نور الدين في هذه المباراة في حق نادي النجوم.

فإننا بالرغم من تمسكنا بحضور رئيس النادي ومقابلة أعضاء لجنة القيم لعرض كل ما أشرنا إليه إلا إننا نود أن نشير أخيرا بانه كان ينبغي على لجنة المسابقات أيضا أن تحول كل المواضيع المشابهة من الأندية الأخرى المتعلقة بالحكام والمعروفة للجميع والتي تم تداولها على جميع القنوات ومواقع التواصل الاجتماعي حتى يكون إرثاء المبادئ والقيم سبيلنا لتحقيق العدالة بين جميع الأندية.

أما فيما يخص الانضباط فهو يجب أن يوجه للحكم الذي إعتاد على إفساد المباريات .. الانضباط يوجه ضد الظلم .. الانضباط يوجه ضد العبث بمنظومة كرة القدم ومن حكم تكررت منه أخطاء جسيمة دون حساب أو عقاب .. ذلك هو الانضباط.

أما أن نطلب من رئيس نادي وكيان خرج يبين للمسئولين مدى الظلم الذي تعرض له فريقه فيتحول للانضباط فهذا هو الظلم بعينه، ودعوى للخنوع والاستسلام أمام الظلم الفج وتعمد إيذاء الفريق.

وأخيرا فإننا نؤكد على احترامنا الكامل لجميع أعضاء المنظومة ونثمن على النجاحات التي حققها الاتحاد بجميع لجانه بما في ذلك لجنة الحكام ومعظمهم من الحكام الشرفاء المحترمين.

وفقنا الله جميعا لما فيه خير وصالح كرة القدم المصرية. والله ولي التوفيق".

اقرأ أيضا

أرقام في الجول تكشف – ميزة لمحمود مرعي اكتسبها من دجلة.. واختلاف عن كوليبالي

مصدر في دجلة يكشف لـ في الجول قيمة صفقة مرعي القريبة من الأهلي.. "لا رغبة في لاعبين"

خبر في الجول - التفاصيل المالية لإعارة باسم مرسي لسموحة.. والنادي السكندري يرفض المبادلة

مصدر بالأهلي لـ في الجول: مرعي يقترب.. ونقطة واحدة لحسم الصفقة

خبر في الجول – جلسة بين جروس وأمير مرتضى لحسم مصير دونجا.. والإسماعيلي الأقرب