خاص المسابقات لـ في الجول: لم نتلق موافقة الأمن لمباراتي لإسماعيلي ضد المقاولون والزمالك

الإثنين، 24 ديسمبر 2018 - 18:27

كتب : عاطف شادي

طارق حامد - حسني عبد ربه - الزمالك - الإسماعيلي

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة المصري إنه لم يتلق موافقة الأمن على ملاعب مباراتي الإسماعيلي المقبلتين.

ومن المنتظر أن يواجه الإسماعيلي المقاولون العرب يوم 28 ديسمبر، ثم الزمالك يوم 1 يناير، على استاد الإسماعيلية.

ولكن حتى الآن، لم يوافق الأمن على خوضهما في استاد الإسماعيلية.

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وأوضح عامر حسين لـFilGoal.com: "نتوسم خيرا، يوم 28 ديسمبر هناك ماراثون زايد في الإسماعيلية لكنه سينتهي قبل الظهر، الأمر الذي قد لا يمنع إقامة المباراة".

وأضاف "أما يوم 1 يناير فلا يتعارض مع احتفالات الأقباط بأعياد رأس السنة والميلاد".

وأكد "مازلنا في انتظار موافقات الأمن حتى الآن".

وكان الإسماعيلي سيواجه المقاولون في استاد عثمان أحمد عثمان يوم 27 ديسمبر، إلا أن الدراويش هددوا بالانسحاب ما جعل الحل الأسلم هو تأجيل المباراة 24 ساعة وإقامتها في الإسماعيلية لتفادي إرهاق الدراويش القادمين من رحلة إفريقية في الكاميرون.

اختر تشكيل الإسماعيلي الأفضل للمواجهتين

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