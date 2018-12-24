رسميا – إنبي يتعاقد مع مهاجم المقاصة

أتم نادي إنبي تعاقده رسميا مع عمر بسام مهاجم نادي مصر للمقاصة.

ووقع عمر بسام رفقة عبد الناصر محمد مدير الكرة في نادي إنبي على عقود انتقاله للفريق البترولي لمدة 5 مواسم.

وحصل إنبي على الاستغناء الخاص باللاعب من نادي مصر للمقاصة ليصبح عمر بسام لاعبا بشكل رسمي للفريق البترولي.

صاحب الـ 25 عاما لعب 7 مباريات فقط هذا الموسم رفقة مصر للمقاصة. لم يسجل وصنع مرة وحيدة.

وتحدث عمر بسام لـ FilGoal.com في وقت سابق عن خطوة الانتقال إلى إنبي، قائلا: "وجود علي ماهر في إنبي سيساعدني كثيرا على العودة للتألق من جديد". (طالع التفاصيل)

ويحتل إنبي المركز الـ 15 برصيد 16 نقطة من 17 مباراة، بينما المقاصة في المركز الثالث برصيد 27 نقطة من 17 مباراة.

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