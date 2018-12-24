جلسة بين عبد الحفيظ ولاسارتي فور عودة المدرب لحسم قائمة الأهلي

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي إن جلسة ستجمعه مع الأوروجوياني مارتين لاسارتي، فور عودته من بلاده وتسلم مهام عمله رسميا، لحسم قائمة الفريق المحلية.

وتضم قائمة الأهلي حاليا 25 لاعبا، بالإضافة لـ4 لاعبين مقيدين على قائمة الانتظار هم جونيور أجاي وعمرو جمال وعمرو بركات ورامي ربيعة.

وذلك بجانب 3 صفقات أبرمها الأهلي، هم محمد محمود ومحمود وحيد وجيرالدو دا كوستا، بجانب اقتراب الأحمر من ضم محمود مرعي مدافع وادي دجلة.

ويحق للأهلي قيد 5 لاعبين، بجانب استبدال أي عدد من العناصر.

وكذلك، فرض عبد الحفيظ حظرا إعلاميا على لاعبيه اعتبارا من اليوم الاثنين، بعد تأهل الفريق إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وشدد مدير الكرة على الحظر الإعلامي لجميع اللاعبين بعدما أغلق ملف البطولة الإفريقية، من أجل التركيز في المرحلة المهمة المقبلة والتي يستهلها الفريق بمواجهة الداخلية يوم السبت القادم في الدوري.

وكانت بعثة الأهلي قد عادت من إثيوبيا صباح اليوم الاثنين على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الثلاثاء على استاد التتش بالجزيرة.

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