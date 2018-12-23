رأسية قاتلة.. مصطفى محمد يقود الجيش للانتصار على النجوم

الأحد، 23 ديسمبر 2018 - 21:43

كتب : FilGoal

مصطفى محمد

سجل مصطفى محمد لاعب طلائع الجيش المعار من الزمالك، هدفا قاتلا في شباك النجوم كتب انتصار فريقه.

طلائع الجيش فاز على النجوم بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 18 من الدوري المصري.

مصطفى محمد نجح في الحصول على ركلة جزاء بعد مرور 10 دقائق فقط من عمر المباراة قبل أن ينجح إسلام جمال في تحويلها بنجاح داخل الشباك.

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قبل نهاية الشوط الأول بلحظات احتسب إبراهيم نور الدين حكم المباراة ركلة جزاء أخرى ولكن هذه المرة لـ النجوم.

محمود فتح الله ترجم ركلة الجزاء بنجاح ليكتب تعادل النجوم قبل أن ينتهي الشوط الأول.

وفي الدقيقة 88 ومع اقتراب نهاية المباراة، ارتقى مصطفى محمد لعرضية حولها بقوة وإتقان في شباك النجوم.

طلائع الجيش ينتصر بفضل مصطفى محمد.

ووصل طلائع الجيش إلى النقطة 24 في المركز السادس، بينما تجمد رصيد النجوم عند النقطة 17 في المركز الـ 14.

هدف مصطفى محمد هو السادس له في الدوري المصري هذا الموسم متساوي مع كينو نجم بيراميدز.

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في الدوري مصطفى محمد طلائع الجيش النجوم

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