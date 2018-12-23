بالفيديو - الزمالك يتأهل إلى دور الـ32 مكرر في الكونفدرالية رغم الخسارة بهدفين في تشاد

حجز الزمالك مكانه في دور الـ32 مكرر للكونفدرالية، حيث خسر بهدفين ضد القطن التشادي في نجامينا، بعد الفوز في القاهرة بـ7 أهداف نظيفة.

الخسارة – الأولى لأي ناد مصري في تشاد – هي الثالثة في عهد كريستيان جروس المدرب السويسري للزمالك في كل البطولات.

الزمالك سيواجه فريق من القطن الكاميروني وأهلي بنغازي الليبي وأوتوهو الكونغولي وفايبرز الأوغندي وزيسكو الزامبي وأفريكان ستارز الناميبي وجورماهيا الكيني وجاراف السنغالي، أو جيما أبا جيفار السنغالي ونكانا الزامبي وبانتو من ليسوتو، بجانب بقية القادمين من دوري أبطال إفريقيا.

وتقام قرعة دور الـ32 مكرر، يوم 28 ديسمبر.

الزمالك سيطر على الكرة بشكل شبه تام في بداية المباراة، قبل أن يأتي الحدث الأحزن للأبيض خلال اللقاء، شد عضلي تعرض له حمدي النقاز في العضلة الخلفية، ليخرج ويحل بدلا منه حازم إمام.

وفي الدقيقة 38، لاحت أخطر الفرص للزمالك بكرة وصلت إلى يوسف إبراهيم "أوباما" داخل المنطقة لكن حارس القطن تصدى لتسديدته.

وفي الدقيقة 43، تصدى عماد السيد لفرصة رأسية من فريق القطن.

وفي الشوط الثاني، هدد كهربا مرمى القطن بتسديدة مرت بجوار القائم في الدقيقة 59.

وفي الدقيقة 67، سدد كاسونجو رأسية من عرضية عبد الله جمعة، تصدى لها حارس القطن.

وأجرى الزمالك تغييرين، الأول بخروج كهربا ومشاركة أحمد فتوح والثاني بخروج فرجاني ساسي ومشاركة عمر السعيد.

وفي الدقيقة 84، أهدر عبد الله جمعة شبه انفراد بمرمى القطن حيث تصدى الحارس لتسديدته.

وفي الدقيقة 87، سجل أبانجا يوسف بعد أن فشل محمود علاء في تشتيت كرة عرضية سقطت أمام مهاجم القطن ليسجل الهدف الأول لصاحب الأرض.

وبعدها بـ3 دقائق سجل أدادا محمت الهدف الثاني للقطن، لكن دون جدوى بكل تأكيد حيث أعلن الزمالك تأهله بشكل مبكر منذ المباراة الأولى.

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