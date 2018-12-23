جروس: الزمالك سيطر ضد القطن "المنظم".. الأرضية سيئة ونمر بفترة صعبة

قال كريستيان جروس المدير الفني للزمالك إن فريقه سيطر طوال شوطي مباراة القطن التشادي، التي خسرها الزمالك 2-0.

الزمالك تأهل إلى دور الـ32 مكرر في الكونفدرالية بعد الخسارة بهدفين في نجامينا، بعد أن فاز في القاهرة بـ7 أهداف نظيفة. (طالع التفاصيل)

وتحدث جروس للموقع الرسمي للزمالك "طوال شوطى اللقاء كنا مسيطرين ، لكن الكفاءة الهجومية في المنطقة الأمامية لم تكن جيدة على الإطلاق، وأهدرنا العديد من الفرص السهلة ، التى كانت كفيلة بتحقيق الفوز" .

وأوضح جروس "هدفا فريق القطن التشادى من أخطاء دفاعية واضحة ، ونتيجة عدم التمركز الجيد وفقدان التركيز في اللحظات الاخيرة من المباراة" .

وأكمل جروس: "فريق القطن التشادى خلال الـ 90 دقيقة كان منظما للغاية ، وعمل على تضييق المساحات أمام لاعبينا" .







































وأكد المدير الفنى "الفريق كان يفتقد الدقة في التمريرات ، بخلاف أن أرضية الملعب كانت سيئة جدا" .

وأتم جروس "نمر حاليا بفترة صعبة بسبب ضغط المباريات المحلية والإفريقية ، لذا كنت حريصا على تقسيم اللاعبين لمجموعتين أحدهما سافرت بها والأخرى في القاهرة".

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